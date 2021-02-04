新春求平安、財庫飽滿　過年三寶、福袋人氣超旺

即將迎接農曆過年，家家戶戶除了開始準備大掃除，象徵祈求闔家平安、財庫飽滿的家中門神、灶神等也需著手準備更換。486團購「過年三寶」有門神、灶神、財神，特別開發製作小尺寸及迷你版，更適合現代住家；而寶雅、家樂福則推出袋出好運氣的「福袋」，除了內含的超值商品，還有機會刮中大獎。

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近一年來歷經全球疫情影響，486團購觀察發現，今年特別在「過年三寶」的銷售也較往年成長2成。內部消費者調查發現，民眾祈求闔家平安的意識提升，在不會產生過多花費的考量下，選擇張貼「門神、灶神、財神」的人數大為增加。

▲486先生表示，門神需每年更換，傳統習俗是除夕當天張貼門神，但其實完成年前大掃除後即可進行張貼。（圖／486團購提供）

公司行號相較於住家更常張貼「財神」，486團購開發小尺寸的財神，長寬分別只有6公分乘4.2公分，可張貼於門的高處或家中財位。「灶神」象徵家中財庫飽滿、家人之間幸福和樂，灶神貼在家中廚房靠近爐台的牆面上即可，若家中沒有爐台，可選擇貼在靠近電鍋或快煮壺附近。486先生表示，販售的迷你版灶神已經過請神祈福，可以省略一些請灶神的傳統儀式，對現代人來說更為便利。

▲POYA寶雅福袋外觀使用可重複利用的帆布面料不造成環境浪費。（圖／POYA寶雅提供）

家樂福限量福袋將於大年初一上午10點全台家樂福開賣。不僅是福袋也是購物袋，隨機包裝內附多項商品及刮刮卡，有機會獲得Apple Macbook Air、Dyson吹風機、Apple iPad Air 等獎項。