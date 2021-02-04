P聯盟／夢想「魔獸」德威請吃便當 個人專屬商品上市
記者吳政紘/綜合報導
2021-02-04 12:29:54
福爾摩沙台新夢想家2月6、7日將於主場彰化體育館先後迎戰臺北富邦勇士及新竹街口攻城獅。因應農曆新年來臨，球團特別推出「夢想成真過新年」主題活動，將夢想主場打造成新年市集，不但設有多項精彩豐富的年節活動，更推出「夢想魔獸」李德威周邊限量商品，邀請夢想家人一起牛轉乾坤「贏」新年！
台新夢想家「夢想成真過新年」推出一系列年味十足之活動，憑票根至活動攤位寫下新年夢想，並掛在新年夢想牆上，即可獲得限量夢想刮刮樂，有機會獲得夢想家周邊商品、商品折價券及發財金等好禮；賽事兩日夢想家吉祥物優尼獸也將化身為財神，只要於環廊捕捉到優尼財神，並說出夢想口號或牛年吉祥話，即可獲得夢想家專屬限量紅包袋乙個！此外，現場更將會安排射龍門、賓果及「夢想十八啦」等春節必備的小遊戲，讓夢想家人們提早感受到滿滿的新年氣氛。在商品部分，球團特別推出近期打出身手的「夢想魔獸」李德威系列限量商品於主場販售，包含「德威請你吃便當，TEE」及「德威請你吃便當，盒」，李德威也將會於第二天賽後至商品部擔任「臨時店長」，替所有球迷朋友們服務！另外，由P. LEAGUE+所發售之元年紀念特刊「P. BOOK」將會於夢想主場首度亮相，凡於現場購買之球迷朋友即可獲得P. LEAGUE+紅包袋乙個，數量有限，送完為止。此外，近期受到高度討論的Formosa Sexy除了會換上喜氣的過年新衣迎接球迷朋友，賽後更會於門口發放新年糖果，祝福所有夢想家人「呷甜甜，過好年」，若完成現場指定任務，可再加碼獲得夢想啦啦隊特製限量紅包袋乙個。台新夢想家將於2月6日下午2點半在彰化體育館對上臺北富邦勇士，翌日同一時間再戰新竹街口攻城獅。