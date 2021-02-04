為2022地方選舉布局？王婉諭：新北、台北是重點區域
記者陳志仁/新北報導
2021-02-04 12:32:37
時代力量不分區立委王婉諭今(4)日在新北黨部主委葉甄宜及副執行長彭盛韶的陪同下，分別到板橋區的埔墘市場、國泰市場發送時代力量「牛轉乾坤」的春聯，向板橋市民朋友拜早年；王婉諭表示，沒有提前布局或紮根的考量，只是希望能服務到每個縣市的民眾。
王婉諭指出，不分區立委是每個地區都要服務，尤其新北、台北更是重點的區域，希望新北能推出包括彭盛韶等優秀的人選，參與2022的地方選舉，有機會來為鄉親服務，並以成立黨團為目標邁進；此外，也期盼雙北能持續增加托嬰的能量，讓家長能放心育兒及生小孩。針對教育部昨(3)日宣布高中職以的學校下延後開學，王婉諭認為，延後開學的確會造成家長們的困擾，但為能讓學校有更多的時間加強校園消毒與清潔，希望能配合與體諒；同時也呼籲企業防疫是全國上下一心的事情，不要刁難員工請防疫照顧假，中央也能給予補貼。葉甄宜指出，時代力量預計在板橋、新莊或泰五林、中和、汐金萬、土樹三鶯、三蘆八及淡水區提名，目前除鎖定上屆參選的彭盛韶、唐聖捷、黃智姍外，也正在接觸其他優秀的人選，以黨的提名辦法為主；至於她是是否參選？葉甄宜語帶保留的說，「我是救火隊！」
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