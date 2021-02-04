翁立友捲性騷擾疑雲 同門師弟妹力挺：百分百相信他為人
記者吳雨婕/台北報導
2021-02-04 12:48:32｜2021-02-04 13:00:25
謝金晶、陳隨意、謝宜君、向蕙玲今（4）日出席豪記唱片舉辦的賀年活動「牛年上菜迎好運」，親手做年菜與大家迎新年。而日前同門師兄翁立友被雞排妹指控性騷擾，事件鬧得沸沸揚揚，身為同門師弟妹的他們談及此事，提到百分之百相信翁立友的為人。
謝金晶談起師兄翁立友的為人，透露翁立友是個孝敬長輩的人， 對家人朋友很關心，對師弟妹照顧有加，「我們都清楚他是非常棒的人，台上很敬業，且不吝於分享經驗給後輩，他是一個很善良非常優秀的大哥，我們百分之百相信他，所有的事情。」對於雞排妹指控翁立友性騷擾一事，謝金晶坦言很不捨，因為她覺得翁立友很站在女性的角度去著想，就連拍MV時，需要把手放在女生的肩膀上都會不好意思，且盡量不讓手有大面積的觸碰，「立友哥私下不會約我們，只有收工的時候會招待我們去吃飯，而且照理來說收工後前輩都要先送回家。他很體恤女生，都會先讓司機送我們女生回家，他才會回家。」被問到有沒有傳訊息關心翁立友，謝金晶表示僅有分享翁立友在社群媒體上分享的聲明稿。陳隨意則表示，與翁立友相識20幾年，2人從高中就認識，一路看他從默默無名到如今的地位，他透露翁立友越有成就就越低調，「他很珍惜自己的羽毛，出來都還是滿注重自己給人家的感覺，還會提醒我們哪些地方要注意。」謝金晶、向蕙玲、謝宜君、陳隨意也一起替師兄打氣，「遇到這種事情不是一般人能承受，看到網友寫的話......我相信立友哥這幾天承受很大的壓力，我們不是當事人很難多說什麼，只希望這件事有圓滿的結果。」
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