新光三越睽違7年展店進駐東區 2022年下半年開幕掀激戰
記者許家禎/台北報導
2021-02-04 12:36:37｜2021-02-04 12:50:19
新光三越今（4）日正式宣布將進軍東區！新光三越指出，今年除持續實體改造、數位轉型，維持既有店鋪的成長動能之外，更將積極開拓「新事業」，以打造不同規模、不同型態的購物商場，擴展新光三越生活圈。看好台北東區的發展空間，經過審慎評估，新光三越已與龍麟建設簽定「Diamond Towers－正義國宅商場租賃案」合作意向。
新光三越去年逆勢衝出好成績，年度業績再創歷史新高。今日宣布Diamond Towers為睽違7年於台灣再次展店的點，也將成為新光三越在台北市的第8家分店，預計於2022年下半年開幕。 Diamond Towers為龍麟建設提供硬體建物，新光三越負責商場整體的規劃、設計、招商與營運。商場規模涵蓋A、B兩棟的1至4樓，合計面積為4,338坪。新光三越指出，將以豐富的展店經驗與創新的生活提案，全力投入該店招商與規劃，成為台北東區最新潮、最耀眼的時尚新地標。也期許Diamond Towers商場的誕生，再為商圈注入新活力，與東區百貨零售業一起為商圈的繁榮發展增進新動能。其實早在1月底就傳出新光三越要進駐Diamond Towers，1月底副董事長兼總經理吳昕陽對媒體透露，即便疫情仍在，但今年開始「會走出去」，不排除異業結盟與品牌結盟，展店部分面對外傳要進駐東區，他僅低調表示東區很有發展空間，回答「有好消息會再跟大家公布」。面對消費型態的改變，新光三越之前強調，百貨已不再只是購物的場所，還可能是社交、聚會、學習的重要場所，因此打破過去百貨講求的坪效，讓出更多空間讓消費者有體驗的機會，強調先集客才是最重要的，否則再高的坪效都沒有用。未來新光三越進駐東區，會開什麼樣的店型引發各界關注，且與sogo、微風三強鼎立，勢必將引發新一波百貨激戰。