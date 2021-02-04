蓋亞那設台灣辦公室　知情人士：經貿優先、不朝建交發展

知情人士指出，蓋亞那挖到石油後，經濟發展潛力看好，縱然受到新冠肺炎影響，蓋國經濟成長率去（2020）年可達26%，台商前往當地經貿投資遠景可期。去年蓋亞那新政府上台後，新任總統阿里(Irfaan Ali)決定發展多元化經貿關係，台灣與蓋亞那開始接觸，目前在蓋亞那有8名台商，兩國先以經貿發展優先，不排除中油未來前往當地投資。知情人士表示，由於蓋亞那1966年獨立後就與中國建交，因此台灣即使在蓋亞那設立辦公室，也不會朝建交、爭取設立大使館方向發展，設立台灣辦公室定調為「拓展國際空間」，而非外交空間。外交部今日表示，如果蓋亞那未來也決定在台灣設立同等地位的辦公室，將依照本協議對等互惠原則設立辦公室，並享有與台灣辦公室相同的條件與待遇。知情人士指出，台灣前往蓋國設立辦公室是先把交往的門打開，也歡迎蓋國來台設辦公室，但是現在全球疫情嚴峻，是否要來台設立辦公室，蓋亞那還要仔細評估。去（2020）年8月蓋國新政府上任後，積極與世界接軌，採親善友好的外交政策，且與美國關係密切，同年年9月，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等政要均曾訪問蓋亞那，顯示華府對蓋國的重視。而美國國務院西半球事務代理助理國務卿Julie J. Chung、駐蓋亞那大使館及美國在台協會（AIT）台北辦事處，分別以推文及發布新聞稿方式表示歡迎、肯定這項計畫。知情人士認為，美方對於台灣設立辦事處也是樂觀其成。