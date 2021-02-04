趙少康曝光與江啟臣互動內幕 懷疑國民黨「有內奸」
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-02-04 12:57:01
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趙少康面對記者表示，是大家問他，他才說的，因為他不想騙人。對於他要重回國民黨的消息，最先曝光在自由時報上，他質疑自由時報經常第一個取得國民黨內部機密，且都負面報導，「很奇怪？我覺得國民黨有內奸」。趙少康說，如果自由時報是國民黨的好朋友，消息第一個給它，當然沒關係。但自由時報都不是報導國民黨的好事，為何都給它？「江主席應該好好查一下，為何自由時報都先拿到」。趙少康說，因為他要入黨的事，被自由時報曝光，導致他在周一被迫召開記者會。他質疑這件事為何不是聯合報等其他媒體先報導？用意何在？這樣是基於好意？壞意？還是無意？讓大家自己去猜。「為什麼很多內部機密，都給自由時報？這當然是國民黨內部洩漏消息，民進黨當然不會知道」。趙少康還原當時與江啟臣會面幾次的經過，最近一、兩周會面時，出席者有韓冰、許淑華、柯志恩、李彥秀、江啟臣、鄭照新等人，大家早已會過幾次面，一起吃個飯。趙少康說，「什麼逼宮、內鬥？我真的沒有。江啟臣第二次跟我吃飯時，他跟我說，我們要立刻啟動對你恢復黨籍的程序，要在一、兩天內就辦好；另外，我要聘你為中評委。趙大哥，我能在主席任內聘你為中央評議委員，這是我莫大的光榮，這對國民黨的團結有很大意義」，當時委由鄭照新當聯絡人，然後傳入黨申請書給他。但過了幾天，江啟臣又跟趙少康說，「我壓力很大，暫時不能給你中評委，不能給」。趙少康回憶，他後來想想，當時幾個大人都講好了，他也講好會遞出恢復黨籍申請書，總不能因此就不遞，因此就把申請書交給鄭照新辦理入黨。趙少康強調，當時幾次會面的過程，黨中央都沒有告知他「還要一年的入黨限制才能選黨主席」。趙少康說，江啟臣明白向他說，自己沒有放棄參選黨主席。趙就回答，「我選不選？目前還沒決定，再說。等我有參選資格後，我再想想我要不要選主席，我現在還在考慮」。趙少康對記者說，他後來因此被罵他在逼宮江啟臣，索討中評委的位子，他都忍了，也都沒對外講，「今天是大家問我，我不騙人，才講的」。趙少康表示，給不給？都不勉強，就算他不能參選黨主席，他做個單純黨員也可以做很多事情，「請大家不要想我在逼宮、內鬥，江啟臣有壓力，我都了解」。國民黨中央已經在昨天(3)宣布會聘請趙少康為中評委，趙少康今天還原過程始末。
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