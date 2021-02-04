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高校女生遭覇凌　謝文斌：校園覇凌零容忍

記者陳美嘉／高雄報導

2021-02-04 13:25:08

▲高市教育局長謝文斌受訪時表示，對校園霸凌事件深表痛心，也再度宣誓反霸凌決心。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.04）
▲高市教育局長謝文斌受訪時表示，對校園霸凌事件深表痛心，也再度宣誓反霸凌決心。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.04）

高雄市某高校女孩疑遭霸凌影片，昨（3）日於臉書社團PO出後受到社會關切，高市教育局長謝文斌今（4）日受訪時表示，對此深表痛心，也再度宣誓反霸凌決心，已立即對受害學生啓動協助與後續輔導，並針對加害者學生進行懲處與偏差行為輔導，而學校未能即時進行霸凌案件通報及處理，即刻進行懲處追究責任。

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高雄市教育局表示，該影片出現後，第一時間立即與高雄市警察局與各校教官聯手進行追查，經查遭到霸凌女孩是高市所屬學校學生，同時警方也已掌握加害者數人。

教育局指出，加害者仍是在學學生，也將進行後續懲處與偏差行為加強輔導措施，學生輔導諮商中心已密切追蹤此案，將與學校充分合作，視學生輔導需求提供心理諮商資源與家庭處遇等專業服務。

謝文斌也再度重申絕不容許霸凌行為發生，針對學校通報機制未能即時進行霸凌案件通報及處理，顯有疏失，即刻進行懲處追究責任。有關反霸凌各項工作，教育局持續積極推動，設置24小時免付費反霸凌申訴專線讓霸凌通報不漏接，亦於每學期開學第一週訂為友善校園週、辦理「校園生活問卷」普測，並設有「防制校園霸凌委員會」，共同推動防制校園霸凌工作。

另為協助學校落實霸凌防制工作，配合教育部109年7月21日修正發佈之「校園霸凌防制準則」，於110年1月14日發布新修訂「高雄市各級學校推動防制校園霸凌工作手冊」，手冊內容包含「認識校園霸凌」、「校園霸凌事件處理流程圖」、「校園霸凌事件判定」、「處理校園霸凌事件相關表單」、「校園霸凌預防與輔導措施」、「預防校園霸凌相關附件」等，供各級學校行政人員、教師、學生及家長參考查詢。

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