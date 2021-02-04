中國：海警法是正常立法　符合國際慣例

（中央社台北4日電）中日海洋事務高級別磋商3日舉行，中國新通過的「海警法」如預期在會中提及。中國外交部表示，中方強調制定海警法是中國正常立法活動，完全符合國際法和國際慣例。
中國「海警法」授權海警在執法時對外國船隻動武，日本則表示會持續向中國抗議。中日第12輪海洋事務高級別磋商全體會議舉行前，外界即預期這部法律將在會中成為焦點。中國外交部上午在官網刊出新聞稿表示，本次磋商在1月20日團長會談的基礎上，舉行了機制全體會議和海上防務、海上執法與安全、海洋經濟3個工作組會議，就涉海問題及海洋交流合作廣泛深入交換了意見。對外界關注的海警法，中國外交部表示，「中方應詢介紹了海警法的有關內容，強調制定該法是中國正常立法活動，完全符合國際法和國際慣例。」此外，中國外交部說，中方重申了在釣魚台列嶼問題上的嚴正立場，要求日方避免採取使事態複雜化的舉動。中方敦促日方認真落實「中日漁業協定」安排，同中方一道維護好有關海域漁業秩序。此外，新聞稿表示，雙方確認，全面落實中日領導人達成的共識和4點原則共識。強調維護東海和平穩定的重要性，同意儘快召開防務部門海空聯絡機制年度會議和專門會議，加速啟動該機制下直通電話建設進程，並繼續探討在東海的資源開發合作。雙方原則上同意，今年內將再舉行第13輪中日海洋事務高級別磋商。同時，雙方團長根據工作需要保持密切溝通，管控分歧，推進合作。據新聞稿，這次會議雙方就涉海具體合作達成幾點共識，一是在「中日海上搜救協定」框架下，推動中國海上搜救中心與日本海上保安廳加強地方窗口之間的合作，開展多種形式的聯合演練。二是支持中國海警局與日本海上保安廳在打擊海上犯罪及執法人員交流等方面進一步開展合作。三是加強海洋環保交流。四是繼續開展外交部門涉海人員互訪。五是就打擊非法捕魚、推進鰻魚資源管理和北太平洋漁業資源養護加強合作。這次磋商由中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮和日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕共同主持。（編輯：翟思嘉/沈朋達）1100204