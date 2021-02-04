批皇后貞操！趙少康：我若當選總統 52台還給中天
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-02-04 13:42:46
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趙少康表示，林錫耀身為民進黨祕書長，他應該要避嫌，選在這個時間這樣指控並不好，「你是要司法追殺嗎？是要檢察官向法官施壓？有人說，法院是國民黨開的，現在法院是民進黨開的。你這樣不是證實這個講法嗎？」趙少康說，他現在根本找不到皇后的貞操，蔡英文總統已經任命自己的表姊夫擔任最高行政法院院長，形同把手伸進司法裡，視司法為無物。談到中廣案，趙少康也評論中天撤照爭議，「很多事情都要有一個限度，你可以把中天幹掉，放華視進來嗎？黨政軍退出三台，都是假的！」、「如果我將來當選總統，我會叫華視退出52台，把52台還給中天」。趙少康回答，他在2月23日會針對中廣案到地方法院作證，但是他是證人，不是被告，找他作證的緣由，是中投的董事長和總經理要他證明雙方沒有私交，也沒私下往來。趙少康說，「我是證人，就據實答覆，我不會變被告，也不會做偽證，我從來沒請對方吃過一頓飯，沒送過一件禮物，更沒拿對方一毛錢」。
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