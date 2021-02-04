陳其邁上任最大幅度人事調整 市府9職等以上人員大搬風
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-02-04 13:40:59
高雄市議會在1月28日剛審議完成110年度地方總預算案，高雄市政府隨即調整9職等以上人員，此次一共調整了63人，將於2月8日正式生效，可說是高雄市長陳其邁上任以來最大幅度調動的人事案，其中以區長等民政系統的調整幅度最大。
局處副局長、主秘、專門委員，及市府參議等的調整包括：民政局副局長袁德明調任市府參議、環境保護局專門委員陳盈秀調任民政局副局長、小港區公所區長李元新調任環境保護局專門委員、市府參議駱邦吉調任毒品防制局副局長、運動發展局副局長周明鎮調任市府參議、運動發展局專門委員謝汀嵩調任運動發展局副局長、大樹區公所區長汪小芬調任運動發展局專門委員、市府參議鄭明興調任運動發展局主任秘書、前鎮區公所區長李幸娟調任市府參議、三民區公所區長藍美珍調任市府參議、仁武區公所區長蔡翹鴻調任民政局專門委員、觀光局副局長葉欣雅調任社會局副局長、文化局主任秘書劉秀英調任觀光局副局長、市府參事簡美玲調任文化局副局長、市府參議張裕榮調任市府參事、新聞局副局長任啟桂調任市府參議、行政暨國際處專門委員鍾致遠調任新聞局副局長、新聞局主任秘書張紋誠調任行政暨國際處專門委員區長、副區長的部分則包括：前鎮區公所主任秘書謝水福調任小港區公所區長、左營區公所區長吳淑惠調任楠梓區公所區長、楠梓區公所區長吳永揮調任前鎮區公所區長、市府參議胡俊雄調任左營區公所區長、民政局專門委員宋貴龍調任三民區公所區長、三民區公所副區長吳茂樹調任仁武區公所區長、永安區公所區長周益堂調任三民區公所副區長、路竹區公所主任秘書蔣金安調任永安區公所區長、大寮區公所主任秘書李柏雄調任大社區公所區長、運動發展局（秘書室）主任陳振坤調任大樹區公所區長、美濃區公所主任秘書蕭見益調任甲仙區公所區長、鳳山區公所主任秘書李秋利調任田寮區公所區長、旗津區公所區長劉文粹調任鹽埕區公所區長、民政局（自治行政科）科長羅長安調任旗津區公所區長、六龜區公所主任秘書陳昱如調任六龜區公所區長、美濃戶政事務所主任李惠寧調任阿蓮區公所區長、阿蓮區公所區長李坤守調任美濃戶政事務所主任、新興區公所區長林國慶調任鳳山區公所副區長、燕巢區公所區長邱瑞金調任新興區公所區長、鳥松區公所區長王耀弘調任燕巢區公所區長、鳥松戶政事務所主任蔡登山調任鳥松區公所區長、旗津區公所主任秘書楊娟華調任前金區公所區長。區公所主任秘書的調整則包括：田寮區公所區長陳百山調任美濃區公所主任秘書、大社區公所區長陳佑瑞調任大寮區公所主任秘書、鹽埕區公所區長顏賜山調任鳳山區公所主任秘書、前金區公所區長王朝旺調任旗津區公所主任秘書、楠梓區公所主任秘書郭瑞福調任鼓山區公所主任秘書、燕巢區公所主任秘書蔣麗萍調任楠梓區公所主任秘書、內門區公所主任秘書林清亮調任燕巢區公所主任秘書、阿蓮區公所主任秘書林町地調任內門區公所主任秘書、杉林區公所主任秘書李錦雲調任阿蓮區公所主任秘書、旗山區公所主任秘書劉貴貞調任杉林區公所主任秘書、杉林區公所（秘書室）主任莊家柔調任旗山區公所主任秘書、甲仙區公所主任秘書曾裕慧調任杉林區公所（秘書室）主任、民政局專員宋旺隆調任甲仙區公所主任秘書、民政局（區政監督科）科長蔡青芬調任民政局（自治行政科）科長、橋頭區公所主任秘書黃美玲調任民政局（區政監督科）科長、仁武區公所主任秘書張惠珍調任橋頭區公所主任秘書、大樹區公所主任秘書王瑞麟調任仁武區公所主任秘書、鼓山區公所（役政災防課）課長陳靜蘭調任大樹區公所主任秘書、六龜區公所（民政課）課長莊朝嘉調任六龜區公所主任秘書、鼓山區公所（民政課）課長張淑貞調任路竹區公所主任秘書、鳥松區公所（民政課）課長陳秋霞調任前鎮區公所主任秘書、岡山區公所主任秘書曾勇清調任岡山戶政事務所主任、岡山戶政事務所主任吳素娥調任岡山區公所主任秘書。