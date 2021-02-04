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特企／來自濟州火山岩盤　不用出國也能喝到的世界好水

本報訊

2021-02-04 14:46:25

▲喝好水，水好喝！不用出國也能喝到世界好水！（圖／資料照片）
▲喝好水，水好喝！不用出國也能喝到世界好水！（圖／資料照片）

隨著健康意識抬頭，越來越多人開始重視喝水的頻率與水的品質，水跟人體關係最為密切，不可不注意! 專家建議正常情況下，一位成年人每天平均要飲用2,000cc以上的水比較合適，現在也有越來越多人不論外出、運動都習慣隨身帶著水瓶，以便隨時補充水分。除了喝足量的水很重要，喝到好水更是關鍵，說到好水，必須推薦來自韓國的礦泉水領導品牌-濟州火山岩盤礦泉水，Sam Da Soo (音譯:山搭素)！

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統一集團於1月中引進源自於世界遺產-韓國濟州島，經過火山岩盤層層過濾的優質礦泉水-濟州火山岩盤礦泉水，Sam Da Soo。相較一般純水有較多的礦物質成分(鈣、鎂、鈉、鉀)，口感更加順口、好喝。

濟州火山岩盤礦泉水不僅口感佳，更是深受韓國消費者喜愛，上市以來不斷獲得許多獎項:涵蓋連續14年獲得韓國品牌之星、連續13年獲得國家品牌競爭力指數、連續7年獲得韓國標準協會尊爵品牌指數等多項殊榮，更是各大國際會議指定用水，如GS20高峰會、2014年仁川亞運會等。

根據韓國尼爾森資料，濟州火山岩盤礦泉水更在2017~2019年間，連續三年穩站韓國銷售NO.1地位，可說是韓國人都知道的領導品牌！每年還會聘請形象清新的韓國知名演員、歌手等作為品牌代言人，期許能讓水質純淨的形象深植人心。

現在在統一超商7-Eleven、康是美、博客來等各大通路都能購買，統一超商7-Eleven新品上市期間享有單瓶嘗鮮價NT29，用最實惠的價格就能買到優質礦泉水！在康是美官網eshop更有第二箱五折，想喝好水，網路成箱購優惠多，宅配到府免搬運，輕鬆又划算！

 

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