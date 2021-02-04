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石原聰美爆染疫「沒公布」　公司沉默1天：確診新冠肺炎

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-02-04 14:43:38

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▲石原聰美確診新冠肺炎。（資料照／friDay影音）
日本女神石原聰美，昨遭媒體報導確診新型冠狀病毒肺炎，但消息未獲得證實，事隔一天，今（4日）她公司終於出面，表示石原聰美1月接受2019新型冠狀病毒（COVID-19）篩檢，雖然無症狀，但確實感染新冠肺炎。
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日媒《女性SEVEN》昨報導石原聰美中鏢，也點出經紀公司沒公布的原因，指她將投入新作拍攝，而電視台都會在開拍前要求相關人員進行篩檢，石原聰美就在開工首日確診，導致劇組停工，但消息都未獲經紀公司證實，記者也說因為作品沒有正式公布，就算有藝人、工作人員確診，其實沒有公開的必要；至於公司方面，每家處理的方式不同，證實與否得看他們判斷。
石原聰美確診消息瘋傳一天，她公司今打破沉默出面證實，石原聰美1月中接受篩檢呈陽性反應，雖然中鏢但強調「她沒有任何症狀」，預計本周重返劇組開工。
▲▼山下智久（上圖右二）與石原聰美劇中展開戀愛故事。（圖／八大）
▲▼石原聰美（上，下圖右）中鏢卻無症狀。（資料照／八大）
▲劇中，山下智久（左）對石原聰美一見鍾情。（圖／八大）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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