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新光三越2022年將進駐東區商圈　專家：恐衝擊街邊店景氣

記者賴志昶／台北報導

2021-02-04 14:24:46｜2021-02-04 14:25:33

▲新光三越今（4）日正式宣布將進軍東區Diamond Towers，Diamond Towers位於忠孝東路三段，sogo復興館旁。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）
▲新光三越今（4）日正式宣布，將進軍東區Diamond Towers，目前已與龍麟建設簽定合作意向。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）
新光三越今（4）日宣布，看好台北東區的發展空間，將於北市忠孝復興捷運站旁的「Diamond Towers」開設北市的第8家分店。對此，專家表示，東區未來將有兩大百貨公司在此競爭，確實能為商圈帶來更多人潮與話題性，不過也恐怕將讓街邊店景氣更為沒落。
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去年逆勢衝出好成績，新光三越今日宣布，睽違7年將於國內再次展店，目前已與龍麟建設簽定「Diamond Towers－正義國宅商場租賃案」合作意向，預定將於Diamond Towers成立新光三越於台北市的第8家分店，預計於2022年下半年正式開幕。
對於正義大樓都更案Diamond Towers，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，該案前後整合時間將近四分之一個世紀，於2016年取得建照，2017年動工，全案基地面積約1500坪，預計興建3棟地上31層、地下7層的摩天高樓，1至4樓規劃百貨商場，住宅皆位於6樓以上，總計開發總樓地板面積超過2.5萬坪，規模十分可觀。
張旭嵐指出，該案鄰近捷運忠孝復興站，堪稱是蛋黃區中的蛋黃區，且周遭近年鮮有大基地新案推出，使正義大樓都更案更顯稀有，加上該案住宅採高檔定位，因此各界咸認該案頗具創價空間，未來躋身200萬俱樂部的可能性濃厚；以該案可售戶數約百戶，每戶約150坪計算，單戶總價3億起跳，全案總銷金額則至少300億，為台北市近年數一數二的「超級大案」。
新光三越將進駐Diamond Towers，是否有助於活絡東區商圈？住商不動產企研室經理徐佳馨認為，東區有15年來沒有釋出如此大的標的，再加上國內兩大百貨公司業者長期競爭，兩者在行銷上一定會有一些攻防，從這個概念來講的話，新光三越進駐確實會讓商圈創造更具有話題性：但比較值得注意的是，這兩大百貨都位在捷運站周邊，雖容易吸引人潮，但民眾可能逛完兩家大型百貨後就直接搭捷運離開，不太有餘力再到街邊店消費，因此未來可能讓街邊店的景氣更加沒落。
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