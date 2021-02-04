鋼鐵部長的小迷信？晚上10點前「不敢」離開指揮中心
記者劉雅文/台北報導
2021-02-04 14:47:48｜2021-02-04 14:49:24
中央流行疫情指揮中心，今（4）天再度召開臨時記者會，公布國內新增2例境外移入個案，以及國內新增1名死亡個案，針對指揮官陳時中接受平面媒體專訪時提到，自己有些防疫小迷信，今天也再度被問及，對此陳時中坦言，確實自己不敢「太早離開指揮中心」。
陳時中解釋，這也是這一年來的經驗，就變成說有一點迷信，他還自嘲，雖然他自己是醫生，不該疑神疑鬼，但是他舉例，像是之前案344，那幾天狀況看起來不錯，他都比較早回去，沒想到一回家就馬上接到電話。陳時中笑著說：「我還記得周志浩打給我，還不跟我講要做什麼，只叫我趕快來」，他還提到案156，安養機構護理師染疫，也是差不多發生在星期六晚上，當天他也是早一點回家，結果馬上就接到電話要他趕快來（指揮中心）。他說像是上週，又好像連著5天都沒有（本土確診），心情覺得還滿輕鬆，但是半夜又開始，電話又叮叮噹噹，隔天就又出現4個本土，他笑稱，這一兩天比較忙，比較晚回家所以好像這兩天又沒有確診，因此他認為有點小迷信，好像太早走又會被叫回來不太好，所以總是想說留晚一點，心底就比較安心。至於春節即將到來，對於過年規劃，陳時中表示還沒想到，但是擔心除夕在指揮中心待得太晚，太太會不高興！媒體追問他是否規劃到外縣市走走、出遊？陳時中則表示，沒有特別排出去旅遊的行程，不過應該會排考察行程，例如醫院、集中檢疫所等。
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