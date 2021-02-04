春節出遊防塞車 省道24處地雷路段報你知
記者陳致宇／台北報導
2021-02-04 14:49:28｜2021-02-04 14:49:31
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北部地區方面，預測易壅塞路段包含台 2 線萬里至大武崙、福隆至瑞濱、關渡至淡水及台 3 線大溪、慈湖等觀光風景路段，另外在台 61 線西濱快速公路鳳鼻至香山及台 65 線接土城交流道路段也將出現局部壅塞情形，公路總局規劃於台 61 線鳳鼻至香山路段實施路口封閉、禁止左轉及封閉台 68 線南寮端西向出口等措施，維持台 61 線主線車流順暢。中部地區方面，預測易壅塞路段包含台 3 線大湖、台 21 線日月潭、台 14 甲線霧社至清境農場、台 3 丙線竹山紫南宮等觀光風景路段，另部分銜接高速公路路段將受國道匝道儀控影響出現回堵，如台 74 線銜接國 3 快官及霧峰交流道、台 14 線銜接國 6 愛蘭交流道、台 61 線銜接國 3 西濱交流道等，其中高速公路局將於 2 月 14 日及 15 日封閉國 3 西濱交流道北上入口匝道，公路總局也將配合於北返車潮尖峰時段封閉 7 處平交路口，供主線車流快速通過。南部地區方面，預測易壅塞路段包含台 1 線水底寮、台 9 線南迴公路、台 61 線西濱快速公路等主要幹道，與台 3 線古坑綠色隧道及劍湖山、台 17 線南鯤鯓代天府、台 19 線北港朝天宮等觀光風景及新春參拜路段，其中台 1 線水底寮及台 9 線南迴公路為屏東往來台東必經路段，公路總局將於尖峰時段實施調撥車道及大客車優先等措施，另外台 17 線南鯤鯓將實施南向改道、台 86 線將實施東向匝道儀控等措施，用路人要配合現場標誌、標線、號誌或警察人員指揮行駛。東部地區部分，主要為台 9 線蘇花改路段於尖峰時段禁止大貨車通行，並同時開放大客車行駛路肩，另非蘇花改路段如蘇澳、和平、崇德等地區亦規劃大客車分流改道等優先措施，總計可節省約 40 至 60 分鐘的旅行時間，公路總局呼籲民眾可多加利用北花線客運來回 400 元優惠前往花東地區。
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