男星遭民眾抓下面3秒傻住 謝金晶防範肢體碰觸有撇步
記者吳雨婕/台北報導
2021-02-04 15:04:53｜2021-02-04 15:12:47
謝金晶、陳隨意、謝宜君、向蕙玲今（4）日出席豪記唱片舉辦的賀年活動「牛年上菜迎好運」，親手做年菜與大家迎新年。而日前同門師兄翁立友被雞排妹指控性騷擾，事件鬧得沸沸揚揚。身為同門師弟的陳隨意透露，曾經遭民眾抓住「小隨意」的往事。
謝金晶、陳隨意、謝宜君、向蕙玲皆表示在爆發性騷擾疑雲後，都沒見過翁立友，所以無法得知他的狀況，但是都有透過經紀人表達關切之意，身為師弟兼20年好友的陳隨意除了力挺翁立友為人外，也強調翁立友是個愛惜自己羽毛的人，很珍惜這份工作；向蕙玲更表示，翁立友還會叮嚀她裙子不要穿那麼短，非常的保護女性。陳隨意提到，因為有了翁立友的先例，讓他開始思考在活動上需要保護自己，「像是台灣的廟會，到現在還是一樣，表演型態很隨性，有的主持人他們口氣，就是愛開玩笑啦，想要讓台下的觀眾開心。」老婆謝宜君聽聞馬上搭腔：「我都會保護他，遇到的朋友都滿尊重人的。」陳隨意也分享道過去意外遭吃豆腐的往事，「澎湖的選舉活動上，剛好在發小禮物，鄉親擠過來，我就覺得下面被什麼東西抓住，3秒後我才跳開，當下整個嚇到。」事後他去朋友家聊起此事，才知道抓他的人是位60歲的聾啞大嬸，她只是想要簽名照，剛好不小心抓到。」被問到如果有熱情民眾在合照時有肢體碰觸時怎麼辦？謝金晶表示：「如果靠得比較近，助理都會說『不要這樣子喔』，我們通常都不太好意思說啦！」
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