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獨／中檢詐欺案創新高「上萬點」　擠下蟬聯4年的酒駕

記者鄧力軍/台中報導

2021-02-04 15:03:34

獨／中檢詐欺案創新高「上萬點」　擠下蟬聯4年的酒駕
▲獨／中檢詐欺案創新高「上萬點」，擠下蟬聯4年的酒駕(圖/中檢資料 )
治安機關多年致力向民眾宣導如何防止詐騙，檢警亦努力偵查逮捕藏匿國內外的詐騙集團，但從事詐騙集團的年輕人仍然前仆後繼，根據台中地檢署統計的數字資料，從105年起5年來偵辦新收的詐欺罪案件節節攀升，去(109)年更達到最高峰首度破萬件，多達10864件，擠下蟬聯4年榜首的酒駕公共危險罪案。台中市警局資深警官指出，由於許多年輕人無一技之長又想追求快速致富，很容易被犯罪集吸收，除了金主與集團幹部刑度較重外，其他成員刑度低且定罪率不高，以致重操舊業甚至另起爐灶。
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▲獨／中檢詐欺案創新高「上萬點」，擠下蟬聯4年的酒駕(圖/中檢資料)
▲獨／中檢詐欺案創新高「上萬點」，擠下蟬聯4年的酒駕(圖/中檢資料)
 
台中地方檢察署統計去(109)年新收案件前10罪名，發現最多的案件是詐欺罪(10854件)，擠下多年來蟬聯第一名的公共危險罪(10634件)，第三名為毒品危害防制條例(7003件)，第四名為傷害罪(6494件)，第五名為竊盜罪(4663件)，第六名為妨害名譽及信用罪(1904件)，第七名為妨害自由罪(1827件)，第八名為侵占罪(1647件)，第九名為偽造文書印文罪(959件)，第十名為毀棄損壞罪(841件)。
統計數字中台中地檢署105年度新收的詐欺罪案僅6139件，之後年年高升，106年為7934件，107年為8707件，108年為9102件，109年首度破萬件，高達10854件。
資深警官表示詐騙集團暴利驚人，透過媒體報導警方查獲詐騙集團時，不法獲利動輒上千萬元甚至數億元，破動人心，想快速致富的年輕人很容易就被犯罪集吸收，集團分工細膩並提供職前訓練，從基層車手、話務手幹起，若被檢警逮獲，除了金主與主要幹部刑度重之外，基層成員刑度不高且定罪率低，以致容易重操舊業，資深成員經驗已足羽翼已豐，還可能自己招兵買馬另起爐灶。
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