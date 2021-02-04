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教育部端政策牛肉　新手爸媽育兒、幼教津貼新制一次看

記者黃仁杰／台北報導

2021-02-04 15:13:38

教育部端政策牛肉　新手爸媽育兒、幼教津貼新制一次看
▲今（2021）年8月起2至5歲育兒津貼每月發放3500元、明（2022）年再加碼至5000元；今年8月起2至6歲就讀平價教保服務的幼兒園，最高每月僅需負擔3500元，明年再增加補助最高每月僅需負擔3000元。（圖／記者黃仁杰攝,2021.02.04）

教育部今（4）日在行政院院會報告「0-6歲國家一起養」規劃，採擴展公共化、建置準公共機制及擴大發放育兒津貼3大策略，提供給年輕爸媽最大的支持，從今（2021）年8月起2至5歲育兒津貼每月發放3500元、明（2022）年再加碼至5000元；今年8月起2至6歲就讀平價教保服務的幼兒園，最高每月僅需負擔3500元，明年再增加補助最高每月僅需負擔3000元。

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教育部長潘文忠說明，為落實蔡英文「0至6歲國家一起養」的政見，提出3項新做法，讓爸媽的負擔更少。在2021至2024年將再增加2至6歲平價教保服務5.5萬個名額，同時擴大公共化再增加5.5萬個名額。另外，就學費用今年8月起，家長每月繳費再減1000元，明年8月再減500元，每月繳費最多不超過3000元。

▲教育部今（4）日在行政院院會報告「0-6歲國家一起養」規劃，採擴展公共化、建置準公共機制及擴大發放育兒津貼3大策略。（圖／教育部提供）
▲教育部今（4）日在行政院院會報告「0-6歲國家一起養」規劃，採擴展公共化、建置準公共機制及擴大發放育兒津貼3大策略。（圖／教育部提供）

針對就讀2至6歲就讀公共化、非營利、準公共幼兒園的幼兒，分兩階段降低費用。公立幼兒園今年8月起，家長每月繳費最高不超過1500元，明年8月起，每月繳費最高不超過1500元，低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀，一般家長2胎、3胎後的就學費也免費。

非營利幼兒園部分，今年8月起，家長每月繳費最高不超過2500元，明年8月起，每月繳費最高不超過2000元，低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀，2胎繳費再少繳1000元、3胎後的就學費也免費。準公共幼兒園今年8月起，家長每月繳費最高不超過3500元，明年8月起，每月繳費最高不超過3000元，低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀，2胎繳費再少繳1000元、3胎繳費再少繳2000元。

▲育兒津貼部分，今年8月起，每月發放3500元，明年8月起，每月發放5000元，2胎、3胎再加發。
▲育兒津貼部分，今年8月起，每月發放3500元，明年8月起，每月發放5000元，2胎、3胎再加發。

育兒津貼部分，今年8月起，每月發放3500元，明年8月起，每月發放5000元，2胎、3胎再加發。此外，亦擴大發放對象，今年8月開始，正在領育嬰留停津貼或其他弱勢補助的家庭，也可以請領津貼，一般私立幼兒園5至6歲小朋友，就學補助也比照津貼額度。

而對於準公共，也就是私立幼兒園較一般非營利或是公立幼兒園托育時間較長，以致還未下班的家長會先選擇準公共，否則還要多花公幼下課後的保母錢，是否鼓勵家長多送至私幼？潘文忠表示，目前無法去念公共幼兒園的孩子，每月平均花費13200元的學費，因此才特別提高補助，就是希望實質降低家長負擔，教育部也會持續增加更多就讀公共化幼兒園的機會，讓家長更安心，過去總共增加了18萬平價教保，約是58%的孩子可使用，未來期望達到7成以上的孩子都可以進到平價幼兒園。

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