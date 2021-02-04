高雄港都風光 中華郵政寶島風情郵票新郵發行活動
記者黃守作／高雄報導
2021-02-04 23:13:52
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中華郵政公司「寶島風情郵票－高雄市」新郵首日發行活動，是由該公司董事長吳宏謀主持，中鋼公司董事長翁朝棟、高雄捷運公司董事長楊岳崑、台灣港務公司高雄港務分公司副總經理劉秋梅、高雄市政府觀光局局長周玲妏、南六企業董事長黃清山、高雄郵局局長吳信陵、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬等人與會。
中華郵政公司董事長吳宏謀表示，該公司為宣揚台灣之美，乃規劃發行「寶島風情」系列郵票，今(110)年以高雄市著名景點，「高雄港」、「高雄捷運－光之穹頂」、「愛河之心」、「衛武營國家藝術文化中心」為主題，輔以美麗的港都風光為設計理念，推出「寶島風情郵票—高雄市」郵票共4枚，昨天舉行新郵首日發行活動。
吳宏謀指出，郵票是國家的名片、國體的象徵，為帶動高雄港都的觀光旅遊，行銷高雄特有的港都之美，乃發行此一以港都風光為主的4枚郵票，共72萬套，其中4萬套將作為郵迷及民眾客制化，以感受高雄港都之美。中華郵政高雄郵局局長吳信陵說，該公司選擇高雄港都的自然人文景點作為主題，呈現港都特有的文創氛圍與藝文氣息，為配合此次新郵發行，高雄郵局也製作限量版的集郵手札禮盒作為購買集郵商品(臨時郵局)滿額紀念贈品，禮盒封面為手繪文青風格的4枚郵票景點，內附5款明信片及一卡通1張，數量有限，只送不賣，歡迎愛郵人士及民眾往選購。
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