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高雄港都風光　中華郵政寶島風情郵票新郵發行活動

記者黃守作／高雄報導

2021-02-04 23:13:52

▲中華郵政公司舉行「寶島風情郵票－高雄市」新郵首日發行活動。(圖／記者黃守作攝，2021.02.04)
▲中華郵政公司舉行「寶島風情郵票－高雄市」新郵首日發行活動。(圖／記者黃守作攝，2021.02.04)
中華郵政公司於今(4)日上午，在高雄市衛武營國家藝術文化中心音樂廳大廳，舉行「寶島風情郵票－高雄市」新郵首日發行活動，並在該中心樹冠大廳、表演廳北口等4處設立臨時郵局，以供廣大郵迷及民眾購買收藏新郵及加蓋臨時郵局紀念戳和高雄市4處景點風景戳，吸引許多郵迷及民眾前往觀賞寶島風情郵票之美。
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▲中華郵政公司董事長吳宏謀致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.02.04)
▲中華郵政公司董事長吳宏謀致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.02.04)
中華郵政公司「寶島風情郵票－高雄市」新郵首日發行活動，是由該公司董事長吳宏謀主持，中鋼公司董事長翁朝棟、高雄捷運公司董事長楊岳崑、台灣港務公司高雄港務分公司副總經理劉秋梅、高雄市政府觀光局局長周玲妏、南六企業董事長黃清山、高雄郵局局長吳信陵、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬等人與會。
▲中華郵政公司舉行「寶島風情郵票－高雄市」新郵首日發行活動。(圖／記者黃守作攝，2021.02.04)
▲中華郵政公司舉行「寶島風情郵票－高雄市」新郵首日發行活動。(圖／記者黃守作攝，2021.02.04)
中華郵政公司董事長吳宏謀表示，該公司為宣揚台灣之美，乃規劃發行「寶島風情」系列郵票，今(110)年以高雄市著名景點，「高雄港」、「高雄捷運－光之穹頂」、「愛河之心」、「衛武營國家藝術文化中心」為主題，輔以美麗的港都風光為設計理念，推出「寶島風情郵票—高雄市」郵票共4枚，昨天舉行新郵首日發行活動。
▲中華郵政公司董事長吳宏謀致送感謝狀給台灣港務公司高雄港務分公司，由副總經理劉秋梅代表接受。(圖／記者黃守作攝，2021.02.04)
▲中華郵政公司董事長吳宏謀致送感謝狀給台灣港務公司高雄港務分公司，由副總經理劉秋梅代表接受。(圖／記者黃守作攝，2021.02.04)
吳宏謀指出，郵票是國家的名片、國體的象徵，為帶動高雄港都的觀光旅遊，行銷高雄特有的港都之美，乃發行此一以港都風光為主的4枚郵票，共72萬套，其中4萬套將作為郵迷及民眾客制化，以感受高雄港都之美。
中華郵政高雄郵局局長吳信陵說，該公司選擇高雄港都的自然人文景點作為主題，呈現港都特有的文創氛圍與藝文氣息，為配合此次新郵發行，高雄郵局也製作限量版的集郵手札禮盒作為購買集郵商品(臨時郵局)滿額紀念贈品，禮盒封面為手繪文青風格的4枚郵票景點，內附5款明信片及一卡通1張，數量有限，只送不賣，歡迎愛郵人士及民眾往選購。
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