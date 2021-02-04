台中鐵路高架精華區停車場流標 立委批台鐵消極
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-04 15:29:38
鐵路高架化後，台鐵局原規劃於豐原站至大慶站鐵路高架橋下空間設置2454格小型車停車位及22個商場，卻因投標條件太過嚴苛，1年多來竟流標四次，造成土地閒置。立委黃國書今(4)日召開記者會，要求台鐵局儘速檢討招標內容，提出對策，讓閒置土地得到最有效利用。
黃國書表示，隨著綠空廊道和綠空鐵道的陸續完工，無論是慕名而來的遊客、各車站搭車的旅客或鐵道沿線的住戶，都有龐大的停車需求，大家無不迎頸期盼這條帶狀共約3.5萬坪的精華土地能開闢停車場紓解停車壓力，並藉由商場帶動地方的發展，為此他也特別在兩年前舉辦說明會向鄉親報告未來台鐵局將啟動停車場招標作業。然而1年多來竟然沒有任何廠商願意投標，整個鐵路高架橋下空間仍是閒置並長滿雜草。經他了解發現，整個投標條件極其嚴苛，不僅要求廠商要有3年內經營1500個停車格的經驗外，還需同時有經營商場的經驗。黃國書說，依據台中市政府提供的數據以及經濟部公開的資料顯示，近3年同時符合這兩項條件的廠商竟然只有一家，而平均每年有45家廠商向台中市政府申請停車場經營登記，換算下來只有2%的廠商符合投標資格。黃國書進一步說，好不容易過了投標門檻後，龐大的開發成本也讓廠商卻步。據他向廠商詢問，包含整地、建制商場、建制停車場粗估就要3億元，這還不包含每年要繳給台鐵局的土地租金，而最多才10年的合約實在很難回本，根本沒人想做賠錢生意。他批評，台鐵局態度太消極，營運已經年年虧損了還不積極招商，放任精華區土地閒置長草，台中市民成了最大的輸家。他要求台鐵局儘速修改招標內容，讓閒置土地得到最有效利用。台鐵局資產開發中心經理江權祐表示，高架橋下活化案，台鐵局已就招標條件進行修改，考量符合招標條件的廠商過少，已設定可併計兩家合作廠商實績的機制，廠商可合作經營補足投標資格。除此之外，也將合約期間拉長為10+5+5年以利廠商攤提，土地租金也由每隔5年漲15%的租金條件，改為依消費者物價指數來進行調整。江權祐經理說投標條件修改後，潛在投資人的投標意願轉趨強烈。