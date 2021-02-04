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外傳政府強迫廠商優先提供車用晶片　王美花嚴正否認

記者孫唯容/綜合報導

2021-02-04 15:40:31

王美花
▲全球爆發車用晶片缺貨潮，美、日、德政府紛紛向台灣求援，政府及企業都收到希望增加產能的聲音﹔有外傳政府強迫台灣半導體廠商，優先車用晶片提供給車廠﹔對此，經長王美花嚴正否認。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.15）
全球爆發車用晶片缺貨潮，美、日、德政府紛紛向台灣求援，政府及企業都收到希望增加產能的聲音﹔有外傳政府強迫台灣半導體廠商，優先車用晶片提供給車廠﹔對此，經長王美花嚴正否認。
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王美花說，在全球疫情仍緊張的狀況下，市場才會有比較大的波動，才有減單的情況，因此供需失調，這是疫情下的延伸效果，並非大家樂見。
王美花指出，由於晶片的缺乏造成汽車製造廠沒有辦法繼續完成整台車，導致車廠的關場、停工與歇業，甚至讓大批工人失業等問題，一個晶片確實影響一整個產業鍊，更撼動全球經濟，後續影響力更不容小覷。
王美花表示，政府確實幾收到個國家的請求，希望協助解決晶片問題，而製造商也有收到客戶的請求，政府將與業界持續討論，是否有比較好的解決方式。
王美花強調，有傳言說政府似乎強迫廠商優先提供給車廠，違反商業機制，這不是事實跟業界開會討論的過程中，大家都知道是商業機制的問題，現在真的是供不應求，廠商一方面有原來義務，一方面又有緊急的需求，必須在既有的商業合約與機制下，去維繫也同時增加產能，才能克服種種的問題。
王美花指出，在台灣，政府不可能去干預民間的商業合約，也不可能去強迫廠商去改變原本的商業規模，政府並沒有這樣的能力同時，王美花認為在疫情下，台灣半導體產業是一個重要的角色，如何做好台灣的角色，也進一步來協助其他國家，才是政府著墨的方向。
 
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