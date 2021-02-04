翁立友「1高招」吃定雞排妹？命理師預言真正輸家是他
記者羅凌筠/綜合報導
2021-02-04 16:02:14
雞排妹主持尾牙，控訴表演歌手翁立友襲臀性騷擾，命理師沈嶸通靈後發現，「翁立友本身很喜歡雞排妹，雞排妹是他的菜，很希望與雞排妹有進一步互動」，但是翁立友所做的開玩笑舉動，都讓雞排妹不舒服，兩人目前已形成「刑剋關係」，兩人越牽扯越傷害翁立友形象。
沈嶸感應翁立友，發現當天翁立友原本並沒有侵犯的意圖，但在尾牙氣氛炒作下，想要表現出與雞排妹的熱絡以及表達對雞排妹的喜愛，沈嶸通靈出翁立友在肢體上「確實有」碰觸到雞排妹，因此造成雞排妹感覺不舒服，「雖然翁立友在當天沒有明顯侵犯意圖，但是確實有開玩笑開得太過分的性質存在」。沈嶸認為，翁立友叫雞排妹去告他是高招，因為翁立友知道性騷擾若非現行犯或握有實質證據，是難以被認定為性騷擾，容易造成各說各話，而原本藝人互動原本就容易被說是戲劇效果，因此翁立友早已和律師研擬對策，「吃定雞排妹根本告不成也不會告他，就和許多曾遭受性騷擾的女子所遭遇的一樣。」
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