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罷捷總部告總統蔡英文違反選罷法　趙天麟：誣告轉移焦點

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-02-04 16:01:00

罷捷團體發言人徐尚賢到高雄地檢署告發總統蔡英文違反選罷法第50條和56條第3款規定。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲罷捷團體發言人徐尚賢到高雄地檢署告發總統蔡英文違反選罷法第50條和56條第3款規定。（圖／記者鄭婷襄攝）
罷捷總部今（4）日下午到高雄地檢署刑事告發總統蔡英文違反選罷法，告發人、罷捷團體發言人徐尚賢表示，蔡英文違反選罷法第50條和56條第3款規定，對此民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟則聲明，罷捷總部對於遊行中出現污辱女性的字眼，至今沒有道歉，現在根本是用誣告蔡總統的方式轉移焦點。
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徐尚賢說，蔡英文身為中華民國總統，竟然兩度表示面對黃捷罷免案應提出作戰模式，不應再像過去冷處理。身為總統竟然動用國家機器，企圖影響並妨害地方罷免活動，此舉無疑違反了選罷法第50條和56條第3款之規定，因而提出告發。
徐尚賢指出，選罷法第50條：中央及地方政府各級機關於公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動；56條第3款：政黨及任何人，不得妨害其他政黨或候選人競選活動；妨害其他政黨或其他人從事罷免活動；徐尚賢強調，蔡英文身為中華民國總統、民進黨黨主席，如此的干預地方的罷免案，已經妨害了地方的罷免活動。
▲高雄市黨部主委、立委趙天麟，偕同黨部的幹部及高雄市議會的議員一同發表聲明。（圖／翻攝自趙天麟臉書）
▲高雄市黨部主委、立委趙天麟，偕同黨部的幹部及高雄市議會的議員一同發表聲明。（圖／翻攝自趙天麟臉書）
高雄市黨部主委、立委趙天麟，則偕同黨部的幹部及高雄市議會的議員一同發表聲明，趙天麟強調，罷捷總部對於日前污辱女性的字眼出現在宣傳的行列當中，至今沒有道歉，現在又透過誣告蔡英文總統的方式來轉移焦點，轉移這整場罷免的行動就是一個沒有正當性，出自情緒性的報復性的罷免。
趙天麟說，我們對鳳山市民的民主素養非常有信心，他們用這種非常不堪、沒有正當性，而且非常粗鄙的方式來進行這樣的罷免行動，相信一定會激起更多的鳳山市民出來投不同意罷免票，要再次的呼籲所有鳳山的市民，一定要堅守民主的原則、踴躍的投票，投下黃捷議員的不同意罷免票，不僅要把一個好議員留在議會裡面，也要對於這樣子的一種沒有正當性，而且不斷用出一種負面民主示範的這樣一個罷免行動，要做出我們的選擇。
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