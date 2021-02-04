LuLu再度主持KKBOX風雲榜　表演嘉賓看這裡！

KKBOX風雲榜頒獎典禮邁入第16屆，今年以「Turn Up 放大聲音」為整體主軸，首度擴大舉辦成2天「催下去音樂節」，3月13日晚上舉辦的頒獎典禮首度移師台北流行音樂中心，繼先前公布出席的年度風雲歌手與表演嘉賓，這次公布主持人將由Lulu黃路梓茵三度接下重任，也宣布眾所期待的「2021 潮流新聲」名單，包括：沒有才能、李芷婷、李浩瑋 Howard Lee、采子、Asiaboy 禁藥王&Lizi 栗子、?te 壞特、G22、HowZ、Jinbo、8lak 共10組歌手獲獎，他們也將出席 KKBOX 音樂風雲榜頒獎典禮以及催下去音樂節的戶外音樂舞台。

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LuLu今年是第三度接下KKBOX音樂風雲榜頒獎典禮主持棒，有了前兩屆主持洗禮的她，坦言從忐忑緊張到今年比較上手，即便是首次移師北流舉辦，LuL說老神在在，透露今年將帶來新的主持風格，「今年出席的歌手大部分都是我的朋友，所以想走一個『聊天』的主持路線，來卸下這些歌手們的武裝，讓節目更有看頭！」

▲LuLu黃路梓茵第三度主持KKBOX風雲榜。（圖／KKBOX提供）

由於往常LuLu在主持大型頒獎典禮時，都不忘秀一下自己的好歌喉，她坦言自己目前最害怕的事情，就是「沒有時間讓我唱歌！」她笑說：「因為是直播完全沒有廣告時間，我只能不斷假借主持之名唱風雲榜歌手的歌來展現歌喉！」 被問到這次最想挑戰誰的歌，

▲HowZ擔任第16屆KKBOX風雲榜「2021 潮流新聲」表演嘉賓之一。（圖／KKBOX提供）

▲8lak擔任本屆KKBOX風雲榜「2021 潮流新聲」表演嘉賓。（圖／KKBOX提供）