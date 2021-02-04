NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

2021新北犇騰小提燈亮相　粉專留言可抽隱藏版齊天大聖

記者陳志仁/新北報導

2021-02-04 16:19:53

新北小提燈
▲2021新北犇騰小提燈今日亮相，有「功夫牛」、「牛來富」、「牛哞王」三種創意造型款式。（圖/記者陳志仁攝，2021.02.04）
2021新北犇騰小提燈今(4)日熱鬧亮相，有「功夫牛」、「牛來富」、「牛哞王」三種創意造型款式，及限量1000份隱藏版「齊天大聖」，希望讓民眾犇向幸福、歡度元宵；有關各公所發送小提燈的資訊，歡迎前往民政局的網站查詢或逕洽各區公所。
我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市長侯友宜表示，今年新北犇騰小提燈由紙藝大師洪新富設計，以科技、創新、環保的型態，創作富有意涵的三牛提燈；分別穿著跆拳道服的「功夫牛」代表保健康、財神造型的「牛來富」代表賺大錢，身穿紫色戰袍、手持巴蕉扇「牛哞王」代表照顧市民的社福政策。
▲侯友宜指出，今年設計特別版的「齊天大聖」小提燈，以其護衛唐三藏西天取經不畏艱難的精神，期許市府團隊以正義、勇敢、熱心來為民服務。（圖/記者陳志仁攝，2021.02.04）
▲侯友宜指出，今年設計特別版的「齊天大聖」小提燈，以其護衛唐三藏西天取經不畏艱難的精神，期許市府團隊以正義、勇敢、熱心來為民服務。（圖/記者陳志仁攝，2021.02.04）
 
侯友宜說，今年設計特別版的「齊天大聖」小提燈，以其護衛唐三藏西天取經不畏艱難的精神，期許市府團隊以正義、勇敢、熱心來為民服務；即日起至2月14日止至「新北民政保平安」臉書粉專上的「2021新北犇騰小提燈」貼文留言，有機會抽中限量的「齊天大聖」隱藏版小提燈。
民政局長柯慶忠指出，今年也特別推出線上列印版本，民眾2月20日起可至民政局網站下載各款小提燈圖檔，以普通A4紙彩色列印，準備黏膠、美工刀等剪貼工具，就可完成精美可愛的小提燈；現場領取將比照春聯及福袋模式，自2月17日起多地點、多時間發放。
此外，為響應環保政策，提燈光源以民眾日常生活中隨手可取得的手電筒、手機燈、小夜燈等燈具，取代傳統LED燈泡，除做為新潮小提燈外；提燈造型也可固定於電腦螢幕、桌面等處裝飾，或成為親子手偶對話的互動療癒小物，陪伴民眾歡樂過元宵。
關鍵字

NOW民調中心

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
80.75%19.25%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
45.81%54.19%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
41.74%58.26%
2021-02-02-2021-02-08

雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？

不會
81.82%18.18%
2021-02-03-2021-02-06
即時
推薦閱讀