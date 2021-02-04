2021新北犇騰小提燈亮相 粉專留言可抽隱藏版齊天大聖
記者陳志仁/新北報導
2021-02-04 16:19:53
2021新北犇騰小提燈今(4)日熱鬧亮相，有「功夫牛」、「牛來富」、「牛哞王」三種創意造型款式，及限量1000份隱藏版「齊天大聖」，希望讓民眾犇向幸福、歡度元宵；有關各公所發送小提燈的資訊，歡迎前往民政局的網站查詢或逕洽各區公所。
新北市長侯友宜表示，今年新北犇騰小提燈由紙藝大師洪新富設計，以科技、創新、環保的型態，創作富有意涵的三牛提燈；分別穿著跆拳道服的「功夫牛」代表保健康、財神造型的「牛來富」代表賺大錢，身穿紫色戰袍、手持巴蕉扇「牛哞王」代表照顧市民的社福政策。 侯友宜說，今年設計特別版的「齊天大聖」小提燈，以其護衛唐三藏西天取經不畏艱難的精神，期許市府團隊以正義、勇敢、熱心來為民服務；即日起至2月14日止至「新北民政保平安」臉書粉專上的「2021新北犇騰小提燈」貼文留言，有機會抽中限量的「齊天大聖」隱藏版小提燈。民政局長柯慶忠指出，今年也特別推出線上列印版本，民眾2月20日起可至民政局網站下載各款小提燈圖檔，以普通A4紙彩色列印，準備黏膠、美工刀等剪貼工具，就可完成精美可愛的小提燈；現場領取將比照春聯及福袋模式，自2月17日起多地點、多時間發放。此外，為響應環保政策，提燈光源以民眾日常生活中隨手可取得的手電筒、手機燈、小夜燈等燈具，取代傳統LED燈泡，除做為新潮小提燈外；提燈造型也可固定於電腦螢幕、桌面等處裝飾，或成為親子手偶對話的互動療癒小物，陪伴民眾歡樂過元宵。