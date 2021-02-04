HBL／開始打快的永仁有多可怕？預賽至今已9連勝
文/黃建霖
2021-02-04 16:25:15
一次精彩的防守取得球權後，控衛持球快速推進到前場，然後交給拖車跟進的中鋒將球擺進。這種流暢的攻防轉換會讓你想到HBL女子組的哪一支球隊？北一女或普門？事實上，本季永仁可能是最擅長用這種方式取分的球隊，這支傳統強權已經從一個幾乎只打陣地戰小組配合的球隊，進化成兼具全場開放式進攻能力的全能之師。
在昨天面對北一女的比賽，永仁178公分的前鋒王禹雯外線沒有太多發揮，不過她還是攻下了17分，許多分數都是在攻防轉換的機遇戰中得到，這放在前幾年的永仁體系中很難想像，我們甚至可以說在「六金釵」時期結束後，就很難再看到有這樣的景象了。王禹雯不算是速度特別快的高大前鋒，但是在今年的永仁體系之下，球隊要求她也要跑起來。總教練時超傑表示，希望自己球隊的鋒線球員打法要改變，因為今年無論陽明也好、北一女也好，她們的隊形都偏小，球風更靈活，因此永仁也得做出改變，「我們球隊雖然高，但也可以拉的很快，只有張雅琴可能慢一點，王禹雯也是能快的。」過去幾年永仁擁有鄭慧慈這個超級禁區攻堅武器，再加上吳瑋茹和丁芷容這些擅長在策應的前鋒，她們擁有非常好的高低位體系；另外，她們高大壯碩的前鋒群優秀的跑位和掩護意識，讓這支球隊在重視戰術配合的三對三比賽中幾乎是無敵的。今年少了這名內線大將，球隊在半場系統中的最大優勢不在，雖然她們整體戰術執行力仍然相當優秀，球員身體素質也好，但並沒有一名可以在陣地戰中強行製造進攻機會的得分箭頭，也因此她們的打法勢必得做出一些調整。「特別是如果在後面對上淡商，她們的高度，對我們來說也是一個大麻煩。」繼104學年度之後，永仁連續4年闖進四強，而且幾乎年年都是爭冠熱門，但最終一冠難求，這和她們在面對高強度防守時，幾乎只靠傳球製造空檔有很大的關係，有時後她們需要有人跳出來用更簡單的方式得分。無法在對方失誤、並獲得球員時懲罰對手是永仁近年失利的最大問題，她們幾乎不會主動推快，這支球隊曾經在整場沒有快攻得分的情況下打完一場比賽，這也就意味著她們的球員每一次進攻都要耗費大量的體力在卡位和跑位上，每一回合進攻端都要耗費大量精力，沒有任何輕鬆的得分，也沒有喘息的空間。而在如今重視三分球的時代哩，許多球隊都具備在短時間內快速大量的得分的能力，靠的就是三分球和攻防轉換。永仁前幾季的也贏過大比分差的比賽，但都是在雙方實力懸殊的情況下產生的，在面對勢均力敵的對手時，她們通常會控制節奏，然後用低失誤的攻防表現拿下比賽。然而這樣的比賽容錯極低，導致在進入到更高強度的比賽時，永仁常常會出現得分荒。今年永仁做出改變，不僅球風更加流暢，目前為止看起來效果也是好的，從預賽開始她們獲得了9連勝。時超傑坦言促使球隊打法改變的另一個主要原因是——今年主控楊芷昀總算傷癒歸隊，在過去兩年總結失利原因時，他總是會提到這一名控衛缺席所造成的影響。「以前連怡雯個子太小，我們很多時候最後都是由中鋒吳瑋茹她們來控球，她們雖有視野，但速度太慢。」時超傑解釋道，「今年楊芷昀終於回來了，她是有進攻能力的，如果在打快的同時，還能把球隊串聯起來，那對現在的我們是有利的。邱群琋是有不錯單打能力，但我還是更希望能注重球的流動。」加快比賽節奏為永仁在進攻端帶來的好處，直接反應在對北一女的這一場關鍵比賽上，他們除了得到很多快攻取分的機會外，提早落位到前場，也讓球隊高大的前鋒們有錯位打點機會，「今天若對上像宋瑞蓁這些矮小球員，我都要求邱群琋、邱群琋、賴巧芸她們要打進去。」至於這種「加速」未來會不會是永仁球風中的一種固定元素，時超傑並未給出肯定的答案，強調還是要以該屆球員的特性為主，但他認為球隊是很適合打快，也有能力打快的，現在就是要學習塊中求「穩」。而身為球隊靈魂人物的楊芷昀，在錯失了兩年後，今年對於HBL舞台的渴望更加強烈，這成為她本屆打出出色表現的動力，「我國中最後一年時，JHBL還沒有個人獎項，幸瑜拿MVP的那屆是第一次，所以今年也很想嘗嘗登上頒獎台的滋味，在幫助球隊的前提下，盡力去助攻后和MVP。」這能否如願？就要看永仁這次的實驗是否成功了。不過這一屆的永仁還是難逃傷病隱憂，後場傷兵眾多，高三後衛蔡幸瑜膝蓋這屆比賽沒打，主力射手吳嘉怡對苗商的比賽右腳趾骨裂，而高二後衛傅韻臻也因傷缺席，這讓楊芷昀上一場必須打滿40分鐘，無人可替換。但無論如何，永仁今年的改變確實讓人耳目一新，在依舊強調戰術執行的同時，也鬆開了球員身上的束縛，讓這群女孩身上驚人的天賦能在場上衝起來。楊芷昀說，「我個人是比較喜歡這種球風的，不用等到大家都站好，第一時間有機會就打。」「當然我也期許自己能成為讓學妹們安心的角色，除了是場上的引擎，也要扮演穩定劑，該快的時候要快，快不起來就慢下來打我們最熟悉的那一套，重點是大家目標和做得要一致。」她最後這麼說道。今年的永仁，肯定會很讓人期待的。