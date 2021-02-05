田馥甄過年樂當「巨嬰」　玉米田奔跑成落難公主

田馥甄於今（5）日獻給樂迷們新年驚喜，上線新歌《田》MV。她也分享在演唱該曲時的心情，提到「用歌唱實現不可能的慾望很過癮」，而年節即將到來，田馥甄也透露過年生活，預計在家當「巨嬰」。

我是廣告 請繼續往下閱讀