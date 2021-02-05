田馥甄過年樂當「巨嬰」 玉米田奔跑成落難公主
記者吳雨婕/綜合報導
2021-02-05 08:00:00
田馥甄於今（5）日獻給樂迷們新年驚喜，上線新歌《田》MV。她也分享在演唱該曲時的心情，提到「用歌唱實現不可能的慾望很過癮」，而年節即將到來，田馥甄也透露過年生活，預計在家當「巨嬰」。
《田》MV取景台南絕美秘境頂頭額沙洲，該地素有「台版撒哈拉沙漠」之稱，有趣的是，在造型上也以大地、綠色為主，臉部畫上特殊的微燻妝，田馥甄敬業地聽從導演指示，時而抱著大把玉米，時而穿梭在玉米田中探索，而且她還得在比自己還高的玉米田奔跑，雖然遭到玉米葉洗臉，還是得完成動作美美上鏡，田馥甄打趣表示：「眼睛其實根本睜不開，像極了落難的玉米公主。」談及演唱《田》時的心境，田馥甄分享：「透過這首歌，穿梭現實不能實現的慾望，遨遊戀人相互迷戀時，翻騰的心田。不計代價、張開雙臂、相愛相殺，只為傳遞愛的訊息，完成不可能的全面佔有，與被佔有。」更妙喻，「用歌唱實現不可能的慾望，很過癮；用歌唱帶我到去不了的地方，很好玩。比如，跟外星人談戀愛，但若談了一場令人費解又無法自拔的戀愛，不也就是這樣。」新春年節將到來，她笑稱：「春節享受與家人團圓，繼續在家擔當『巨嬰』的角色。」熱愛爬山的她透露：「防疫期間會注意安全，避開人群，走進人少的大自然，最自在又開心。」
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