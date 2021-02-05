宋仲基視訊台灣推《勝利號》 不知連線中「歌聲全播出」
記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導
2021-02-05 16:00:00
由宋仲基、金泰梨、陳善奎、柳海真主演的春節大片《勝利號》今（5日）正式在Netflix上映，四位演員抽空接受台灣媒體視訊、受訪宣傳電影，等待過程畫面還未連線成功，宋仲基跟柳海真也在不知道已可對話的情況下，拿起麥克風開心哼歌，好歌喉短短放送，心情看似不錯；宋仲基更表示沒忘記中文，撂出「好久不見」問候台灣的各位。
宋仲基最後一次訪台為2017年站台師弟朴寶劍的見面會，以及代言信用卡活動，睽違4年未來台，問起他「還記得哪些中文」？他表示「有好幾句」，但因為疫情關係，很久沒來台灣，所以說出「好久不見」問候支持他的粉絲。 金泰梨擔綱女主角，片中飾演霸氣船長，問起她與角色的相似處，金泰梨邊講邊笑：「這一段在電影前半段會出現，我們幾個聚在一起，一起打牌的橋段，我因為快輸了而惱羞成怒掀桌，這部分跟我很相似，我個性很喜歡贏，不喜歡輸！」 問起金泰梨會想推薦誰接手船長職務？她點名宋仲基，卻被他狠狠拒絕，宋仲基改推薦柳海真，並解釋：「現場的所有事情，幾乎都是由哥把我們找來，並且由他做出決定，小的事情像是吃飯，要不要喝杯啤酒，哥在現場也有提出很多點子與意見。」柳海真聽完稱讚，開心回應：「這我贊成！」 柳海真此次出演僅獻「聲」不露臉，新鮮體驗令他滿意，就連結局的「反轉彩蛋」更是點頭叫好，柳海真表示：「我很滿意！因為幫我飾演那個角色的演員演得非常好！」他也感謝其他演員，因為自己角色的關係，每個人每顆鏡頭都要拍2次以上，「有我在的時候他們要和我一起演一遍，我不在的時候他們又要想像我在現場似的再去演一遍，所以我覺得他們三位比我還辛苦」。 陳善奎片中是黑幫頭目出身的駕駛員，有幾幕裸露上半身刺青的片段，問起他是否為了鏡頭苦練身材？他害羞說：「我的身材本來就沒有很多肌肉，但為了拍那個橋段，我吃了很多東西，吃了很多飯、泡麵，也喝了很多酒，還做了很多運動，結果就像畫面上呈現的那樣。」 因為疫情關係，《勝利號》兩度延期上映，後期因情況未好轉，忍痛放棄院線，改由線上放映，對於此次的上映方式，4位演員也分享感想，柳海真表示作品能同時在190個國家播出，是他從未經歷過的事，「能夠讓這麼多的人一起同時看到這部作品，讓我覺得很期待」。 宋仲基則說：「我的想法也一樣，去年大概是這個時候，我去了南美洲的哥倫比亞拍電影，那邊在市場工作的大媽認出我，說看我演的《阿斯達年代記》看得很開心，我聽她說是在Netflix上看的，讓我覺得很驚訝，想說：『啊，現在真的在全世界都能看到我們的作品了啊』，也因此覺得很滿足，所以我非常好奇韓國之外的國家，會怎麼看待《勝利號》，希望可以趕快得到意見反饋，也請大家多多期待。」 宋仲基話說完，問起台灣記者：「你們都看過《勝利號》了嗎？ 」看到點頭的答覆後，追問：「好看嗎？」聽到「好看」後，宋仲基露出滿意表情，最後表示希望大家都能「好好保重身體」，金泰梨也祝大家身體健康。 《勝利號》故事背景設定在2092年，地球將無法居住，「勝利號」是以打撈太空垃圾維生的宇宙飛船，宋仲基飾演問題飛行員，金泰梨飾演船長，陳善奎飾演黑幫頭目出身的駕駛員，柳海真飾演愛嘮叨的機器人，他們在一次事件中遇到一位七歲女孩，發現她是被宇宙警察通緝的大規模殺傷性武器「類人類機器人」，若把她交出去即可獲得200萬美金酬勞，但四人最後決定保護小女孩，並展開拯救地球的行動。
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