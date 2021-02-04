中市德化國小創「水路空」鐵人三項 提升拚搏鬥志
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-04 17:08:53
中市大甲區德化國小為中市西北隅偏鄉小校，游泳及獨輪車為學校的特色課程，加上教育局廣推之路跑普及化運動，因此，學校創新規劃辦理「德化盃鐵人三項」比賽，游泳、路跑、獨輪車輪番上陣，難度極高，學生參賽踴躍，從二到六年級，含括低、中、高年段計39人參與。今(4)日在教育局督學李昭嫻、德化國小校長利佳龍及家長會長李灝諺鳴槍及領跑後正式展開，難度雖高，孩子都展現自信挑戰成功，讓大家見證鐵砧山下小校孩子的「泳感」與「騎跡」。
德化國小校長利佳龍表示，這是專屬德化的鐵人三項競賽，學生要先於游泳池游200-400公尺，接著衝速跑步至鐵砧山腳下，最後騎獨輪車上鐵砧山。一般民眾要騎腳踏車上鐵砧山就已非常不容易，而德化孩子則要騎獨輪車上鐵砧山，更是一大挑戰；這種艱鉅的挑戰，對孩子身心的鍛鍊是相當有助益的。為了鐵人三項比賽，指導老師劉虹莉於寒假一開始便進行體能訓練，包含每日游泳、跑步、騎獨輪車，並進行校外路騎及跨越障礙訓練，更規劃小組競賽，提升孩子拚搏的鬥志。四年甲班學生李佩宸說，騎獨輪車上鐵砧山時遇到不少困難，尤其是一路上坡及快攻頂前的大彎道，讓我的雙腿既痠又無力，但還是咬緊牙關，終於成功攻頂。五年甲班學生潘晨陽則說，路騎訓練時既要留意路況，又要維持速度，十分累人，一度想要放棄，但聽到老師的鼓勵及看到同學認真練習的表情，讓我鼓起勇氣，繼續加油。 利佳龍表示，規劃啟動德化盃鐵人三項比賽，除了可做課程的總結性評量，更為了激發孩子挑戰自我的勇氣。德化國小期望孩子的學習不單只有在教室，透過鐵人三項比賽，讓孩子在成長過程中培養多元能力、增強體魄，進而展現自信。教育局表示，德化國小得天獨厚，學校旁有游泳池、附近有知名景點鐵砧山，透過鐵人三項競賽，游泳、跑步、騎獨輪車上鐵砧山，除了鍛鍊學生強健體魄以對抗疫情外，也可檢視特色課程學習成果，相當有創意。