HBL／光復靠防守成不敗勁旅 陳定杰：這是我們的招牌
記者黃建霖／新北報導
2021-02-04 17:14:00
光復高中在本屆HBL八強戰打出4勝0敗的戰績，發出讓人不可忽視的聲音，很有機會能繼107學年度後再闖四強。而讓他們成為男子組準決賽目前唯一不敗的隊伍的關鍵因素，就是靈活而多變的「五小」防守。
上一場對傳統強權「綠色神盾」松山高中，光復在3節打完只讓對手得到39分，末節雖換上替補陣容，但全場也只讓對手拿到66分。事實上在這一屆賽會的12場比賽中，他們僅有1場讓對手得分突破80大關。過去光復最有名的球員就是現就讀輔大的中鋒喬楚瑜，但本季他們擁有一群素質出色的鋒線，包括：莊朝勝、陳將双、張俊生、李恩，在防守上靈活又強硬，帶給對方得分箭頭非常大的麻煩。昨天砍下25分的高二前鋒張俊生表示，每一場比賽他們都會看影片做好準備，擬定賽前策略，由於他們球隊高度不夠，所以需要用積極度來彌補，不過用「五小」陣容，確實給他們很大的空間來挑戰防守策略。昨天由於球隊205公分的中鋒鄭名斈沒上，因此光復賽前對松山的策略是包夾長人，並且小個子要在下面動手抄球，但後來發現對方雙胞胎長人于泓翔、于泓凱也沒出賽時，後面立刻調整成三二區域聯防，並且得到很好的效果。張俊生認為光復目前之所以能打出這麼好的戰績，全都源自於自信，除了陳將双給球隊帶來的領導力和贏球文化之外，就是強硬的防守讓他們相信自己能戰勝對手。「我覺得之後在(羅)宣平找回自己後，我們可以變得更強，他現在有點太緊張了，不然我們有很好的輪換。」羅宣平今年也是高二，身高185公分，而且去年就有打HBL八強的經驗，雖然教練陳定杰現在安排以替補出戰為主，不過常常讓他打到小球五號位，在位置上的靈活性確實讓人印象深刻。「我們對松山上半場只拿41分，並不算很突出，但只讓對手得到26分，這就是全隊防守一起努力得來的。」陳定杰說，「這幾年光復的比賽都盡量讓對手得分在70分以下，這是我們打響HBL名號的招牌。」不過陳定杰雖然肯定「五小」威力，但他卻認為球隊最強防守應該還是在鄭名斈回來後才算成型，「希望他能在四強後回歸，但現在我們先不去想這麼遠。」