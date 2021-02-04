中國「台諜案」家屬赴陸探親？陸委會：密切關注案情發展
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-04 17:29:03
農曆春節將近，去年在中國大陸被指控為「台諜」的施正屏、李孟居、蔡金樹、鄭宇欽等人，其中施正屏在去年11月由安徽省中級法院一審認定其觸犯間諜罪，判處有期徒刑4年。近期4人的狀況以及親人探視的問題再次引發關注。陸委會今（3）日回應，政府仍持續透過相關管道了解當中，若有家屬提出需要赴陸探視的要求將會盡力協助。
中國國台辦去年11月25日表示，「台灣間諜」施正屏，於2005年至2018年以學者身份至大陸搜集情資，內容涉及政治、經濟、兩岸關係、政策法規等多個層面，且期間共領取160萬元新台幣。11月24日安徽省馬鞍山市中級人民法院依法對施正屏間諜案作出一審宣判，認定施正屏犯間諜罪，判處有期徒刑4年，剝奪政治權利2年，並處沒收個人財產人民幣2萬元。陸委會發言人、副主委邱垂正今（3）日回應，陸媒的媒體有報導施正屏、蔡金樹兩人判決有期徒刑4年的案件，政府仍持續透過相關管道了解當中。目前陸方並沒有依照兩岸司法互助協議，就相關案件，對台灣方進行限制人身自由通報。邱垂正重申，目前政府相關機關都與其相關家屬保持聯繫，掌握相關案情的發展，如有家屬提出協助赴陸探親的需求，都將竭盡所能提供必要的協助。另一方面，對於中國近期不斷強調「一中」、對台文攻武嚇，陸委會要再次強調，台灣注意到近期以來中共多次重申其所謂的「一中原則」的立場，但台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中方的任何論述與行為都無法改變中華民國是主權國家的事實。陸委會認為，對岸應正視兩岸現實及台灣民意，放棄對台軍事恫嚇與外交打壓，透過對話溝通化解兩岸分歧，才能有助於兩岸的良性互動。