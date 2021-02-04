一句沒有政黨奧援，揭露了黃捷的算計。 後天就是高雄鳳山區選民行使罷免公民權的日子。先說結論，不論是否支持罷免案，我都希望鳳山區的選民站出來表達自己的意見。也希望大家尊重罷免的結果。 本來應該是人民行使權力，展現意志的罷免案，因為民進黨蔡...由李彥秀發佈於 2021年2月3日 星期三新聞來源為Newtalk 新頭殼
黃捷稱沒有政黨奧援 李彥秀：自我雙標
新頭殼newtalk
2021-02-04 18:14:10
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