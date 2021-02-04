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黃捷稱沒有政黨奧援　李彥秀：自我雙標

新頭殼newtalk

2021-02-04 18:14:10

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
高雄市議員黃捷日前在罷免案的答辯書中，稱「上任以來未獲任何政黨奧援」。國民黨副祕書長李彥秀認為，一句沒有政黨奧援，揭露了黃捷的算計。
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2天後就是高雄鳳山區選民行使罷免公民權的日子，李彥秀今（4）日在臉書發文表示，罷免案本來應該是人民行使權力，展現意志的方式，卻因民進黨蔡英文主席下令要守住這一局，已經演變成市民對抗執政黨，市民對抗大總統的不對稱戰爭。「民進黨選擇了黃捷，棄守王浩宇，心中自然有很多政治的盤算。」
不過，相較於「民進黨的盤算」，李彥秀說，黃捷的態度更是弔詭：「一邊批評政黨介入，卻選擇跟民進黨所有大咖明星站在一起，已經是自我雙標。更有趣的是，明明有民進黨強力的支持，卻仍可以哭訴自己沒有政黨奧援。」
李彥秀指出，黃捷想的大抵就是既想要政黨支援，又想要塑造自己形單影隻、孤身奮戰、遭受迫害的形象。不但民進黨的支持者，聽了恐怕不是滋味，更是給了提名黃捷的時代力量一記火辣的巴掌。「難怪時代力量的志工覺得心寒，陳椒華主席更是直言黃捷忘黨給他的協助。」
她認為，黃捷這樣的態度，真是弔詭；這樣的政治表演的天份，令人興嘆，我們望塵莫及。但是這樣的說法，李直言，不但民進黨的支持者，聽了恐怕不是滋味，更是給了提名黃捷的時代力量一記火辣的巴掌。也難怪時代力量的志工覺得心寒，陳椒華主席更是直言黃捷忘了黨給過的協助。
李彥秀寫道，時代力量跟黃捷的恩怨，雖然複雜難解，「但政治人物倘若不知感念過去的提攜、在接受幫忙時心存感謝，又怎麼會知道報答選民的支持？」
李彥秀狠酸，這樣的政治表演的天份，令人興嘆，我們望塵莫及，「雖然表裡不一，卻是精準有效」；不過，是否買單這套，就看鳳山選民的智慧了。
 
一句沒有政黨奧援，揭露了黃捷的算計。 後天就是高雄鳳山區選民行使罷免公民權的日子。先說結論，不論是否支持罷免案，我都希望鳳山區的選民站出來表達自己的意見。也希望大家尊重罷免的結果。 本來應該是人民行使權力，展現意志的罷免案，因為民進黨蔡...
李彥秀發佈於 2021年2月3日 星期三
新聞來源為Newtalk 新頭殼
國民黨副秘書長李彥秀。 圖：新頭殼資料照
國民黨副秘書長李彥秀。 圖：新頭殼資料照
 
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