友人揪聚餐！掏滿千折200優惠 結帳「一舉動」全場傻眼
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 18:01:06
三五好友為了維繫感情，總是經常邀約彼此一同外出吃飯。不過有位網友就透露，朋友A說自己剛好擁有某餐廳的「滿千折200」優惠券，因為一個人也吃不到1000元，所以揪人一起聚餐。結果大家吃飽喝足後，結帳時朋友A「一舉動」卻讓他傻眼了，直呼「難道是我對平分的定義比較不一樣嗎？」
有位網友在「Mobile01」發文，透露自己日前與朋友去聚餐，但卻「越想越不對」，於是想請教大家意見。事情的經過是，朋友A表示自己剛好有某餐廳滿千折200的優惠券，便找了原PO和另位朋友B一起去吃飯。結果吃完飯要買單時，三人總共吃了1560元，原PO本以為會是優惠券當作大家共用，扣掉200元後剩下的餐費再由三人平分。想不到朋友A卻認為，應該是1560元直接平分，優惠券就等於是他個人出的200元，所以朋友A只再付了320元現金。原PO當下雖然覺得很問號，但還是鼻子摸摸就答應了。不過後來越想越介意，雖然金額不大，但直呼沒想過會是這樣，「一般來說不都是折掉優惠之後平分嗎？難道是我對平分的定義比較不一樣嗎？」文章一出引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「如果是我會超級傻眼耶，當然是扣掉之後再平分啊」、「200元看清一個人很划算呀！這種朋友要漸行漸遠」、「這種還稱的上是朋友嗎」、「優惠不共用的話，幹嘛還一起去」、「這種朋友可以趕快疏遠了」、「這種找人去湊1000，只有自己用優惠的行為真的差勁」、「小事看人品，要我以後一定不會再與他往來了」。（編輯：倪浩軒）