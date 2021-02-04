NBA／破喬丹紀錄這天 巫師一哥凌晨5點半才睡
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-04 19:00:56
巫師球星Bradley Beal今(4)日扛起一哥招牌，全場轟下32分，打破「籃球之神」Michael Jordan開季連16場得分破25分的紀錄，也率隊逆轉熱火，美國媒體透露因為出戰客場關係，Beal凌晨5點半才休息，接著早上8點就起床接受新冠肺炎檢測，晚上比賽依舊威猛。
巫師「背靠背」出賽，昨天主場不敵拓荒者，今天作客邁阿密挑戰去年亞軍，根據主跑巫師的媒體《Hoop District》在推特上透露，巫師全隊在今天凌晨4點才抵達邁阿密，並將於早上8點半安排接受病毒檢測。其中Beal約是當地時間凌晨5點半才休息，而他在早上8點就起床接受病毒檢測，儘管結束後能補眠，但肯定也很累。晚上20點的比賽，在少了明星後衛「威少」Russell Westbrook的情況下，Beal撐起得分重擔，延續好手感繳出32分8籃板4助攻。
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