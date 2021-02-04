名家論壇》李兆立／趙少康憑什麼亂開中天支票
文/李兆立
2021-02-04 20:00:00
前國民黨立委、前新黨總召集人、前台北市長參選人、現任中廣董事長兼總經理兼TVBS政論節目主持人趙少康，大張旗鼓宣布回歸國民黨，立刻引起軒然大波。
這原本是國民黨的家務事，所以即便趙少康睽違27年再度搬出「慈禧太后」和「義和團」老梗，或者不知第幾度宣布「中華民國將亡」，我們還可以當成趙是在回味政治金童的當年勇，完全不值一哂。然而，趙少康的以下這句話，問題就很大了：「如果我將來當選總統，我會叫華視退出52台，把52台還給中天。」趙少康自從1994年宣布退出政壇後，轉戰媒體至今，一路從政論主持人做到中廣董事長，已經當了超過四分之一世紀的媒體人。沒想到，一個媒體老闆對新聞自由及媒體監理的認知如此錯誤百出，徹底失格。第一，有線52台從來就不是「中天」的，也不是「華視」的，而是屬於具公共性的新聞頻譜資源，因此需要定期審查執照，由合法合適的新聞台上架播出。此外，NCC雖能讓不合格的新聞台停止換照，對於該頻道由誰取得，仍應尊重市場機制，絕對不該是NCC說得算。日前NCC主委表態「認為給華視較佳」確實不恰當，趙少康作為媒體人，更不該將錯就錯，繼續把頻道當作私產，要求系統業者私相授受。第二，NCC是獨立行使媒體監理職權的機關，即便目前運作仍有許多可改善之處，但改善方案應該是持續強化獨立性和專業性，而不是如同趙少康所說的「總統把政治黑手伸進去」，只能說，即便當了27年的媒體人，趙少康對媒體監理的認知，似乎還停留在黨國時期「朕說得算」的新聞局，媒體業所擁有對新聞自由及監理的基本認知，趙少康一絲一毫都不具備。第三，中天換照失敗至今，仍有許多意見持續亂帶風向，稱NCC「傷害言論自由」，而無視於換照制度早就行之有年，更刻意忽略中天各種違反新聞專業的離譜行徑。事實是，當時宣稱「被停照就是被剝奪言論自由」的「旺董」蔡衍明，至今依舊擁有中視、中時、CTWANT、週刊王等媒體，不僅言論自由完好無損，蔡所擁有的發言聲量與管道，更遠遠優於絕大多數國人。這就是中天停照與言論自由無關，最確實的證據。這樣清楚的事實與區別，別人說不懂倒也罷了，趙少康明明當了媒體人27年，還是個媒體老闆，如果還不懂言論自由的真實定義，那就是可悲；如果明明懂卻故意誤導，那就是可惡。趙少康會不會把國民黨弄得天翻地覆，我們外人管不著。但身為一個媒體老闆，卻為了自己的政治利益與聲量而指鹿為馬，繼續扭曲媒體監理的價值，刻意煽動仇恨，這種最壞示範，我們無法接受。●作者：李兆立／時代力量智庫執行長●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: [email protected]