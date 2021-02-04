局限空間中毒職災頻傳！勞部勤查重罰 籲落實通風與監測
編輯林莞茜/綜合報導
2021-02-04 17:49:16
勞動部職業安全衛生署今（4）日與台北市政府合作辦理「局限空間預防示範防災演練」觀摩會，期透過作業前檢點、入槽作業及緊急搶救演練三部分，進行現場實際模擬演練及解說，以提升局限空間作業的風險意識及安全衛生管理知能，避免再度引發相關職業災害，同時加強各勞動檢查機構嚴查、重罰類似工作場所。
近期局限空間災害頻傳，過去曾有工人在進行下水道工程時，因吸入硫化氫而造成中毒的工安意外，日前在高雄市也連續發生2件清理污水槽之局限空間重大災害，造成3死4傷，讓局限空間的職業安全受到社會關切，勞動部職安署除責成各勞動檢查機構嚴查重罰類似工作場所，並擴大辦理宣導活動。為使雇主及工作者更知悉此類危害及安全作業流程，勞動部職安署與台北市政府特於今日在台北市迪化污水處理廠，辦理「局限空間危害預防示範觀摩會」，透過作業前檢點、入槽作業及緊急搶救演練三部分，進行現場實際模擬演練及解說，以提升局限空間作業的風險意識及安全衛生管理知能。 職安署表示，近年局限空間作業肇災原因主要為作業人員吸入硫化氫毒氣或缺氧空氣，其中硫化氫經常存在於廢水或污水中，並因清理作業擾動而釋出，低濃度時具有惡臭雞蛋味，但因具嗅覺麻痺特性，當達到致死濃度時已不能識別，缺氧空氣更是無臭無味，單憑人員的感官是無法判定這些氣體的危害性，造成作業人員及搶救人員易輕忽其危害性。另外，由於局限空間常有非預期性的突發狀況，例如原本的作業方式是自人孔外部以水柱沖刷內部，作業人員不須進入，卻可能為撿拾掉落物品等因素而在缺少危害預防設施下，貿然進入而罹災。因此，勞動部提醒雇主務必要確保作業人員於進入局限空間前，能落實「通風換氣」與「氣體監測」等關鍵步驟。 職安署最後強調，「防災重於救災」，除已要求勞動檢查機構加強局限空間危害預防監督檢查，對於未依規定辦理者，嚴格要求改善並依規定裁罰，也呼籲相關事業單位應加強檢視現有的防災設備及管理措施是否足夠，同時也要持續強化工作者的風險意識，落實防範措施。