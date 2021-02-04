NOW辯風向／演藝圈夫妻大打出手 嬌妻嗆：還有良心嗎？
記者陳錦欣/綜合報導
2021-02-04 19:30:00
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本集兩方針對主題互不相讓，正方由3位學生辯士與人夫Paul共同合作，而反方則由梁赫群與咪咪力抗群雄，節目一開始的比例由正方挾帶81%的高民意開始進行激辯，梁赫群與咪咪主打「尊重傳統」與不能割捨的「儀式感」，竟然在最後成功帶動風向？究竟過程發生了什麼事情？讓演藝圈的模範夫妻在節目大打出手？預知精彩爆笑的內容就在《NOW辯風向》官方Youtube頻道。
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