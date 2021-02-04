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NOW辯風向／演藝圈夫妻大打出手 嬌妻嗆：還有良心嗎？

記者陳錦欣/綜合報導

2021-02-04 19:30:00

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▲為除夕大打出手 咪咪嗆Paul還有良心嗎？（圖／NOWnews ）
類辯論談話節目《NOW辯風向》2月3日晚間九點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第二季第5集，邀請到堅強陣容，模範夫妻Paul與咪咪以及顧家人夫代表梁赫群，與3位學生針對「夫妻各自回家過年行不行？」展開論戰。
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▲Paul擔心咪咪會孤獨過除夕，辯論場上深情告白。（圖／NOWnews ）
 
本集兩方針對主題互不相讓，正方由3位學生辯士與人夫Paul共同合作，而反方則由梁赫群與咪咪力抗群雄，節目一開始的比例由正方挾帶81%的高民意開始進行激辯，梁赫群與咪咪主打「尊重傳統」與不能割捨的「儀式感」，竟然在最後成功帶動風向？究竟過程發生了什麼事情？讓演藝圈的模範夫妻在節目大打出手？預知精彩爆笑的內容就在《NOW辯風向》官方Youtube頻道。
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▲Paul認為夫妻可以各自回家過年。（圖／NOWnews ）
 
《NOW辯風向》於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容！
 
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