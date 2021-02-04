疫情嚴峻！外籍郵輪來台喊卡 公主、歌詩達延後開航
記者陳致宇／台北報導
2021-02-04 18:09:31｜2021-02-04 18:09:42
因台灣疫情控制得宜，不少外籍郵輪業者計畫來台開航，不過因近期疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心展開秋冬防疫專案，包含公主遊輪、歌詩達郵輪等業者開航計畫喊卡，公主遊輪表示，關確切航程將依憑主管機關指示，已支付訂金的旅客將可全額退費。
據了解，包含公主遊輪、歌詩達郵輪等業者均已向航港局遞交營運計畫，預計在台灣重啟航線，不過因近期國內疫情嚴峻，目前申請案仍卡在航港局。公主遊輪表示，為響應主管機關的政策，並以旅客、船員和旅行同業安全與健康作為最高指導原則，重新審慎評估 2021 年台灣母港規畫，將暫緩原定今年於基隆港出發的藍寶石公主號航程，有關確切航程將依憑主管機關指示規畫。公主遊輪說，若已向旅行社支付預購金的旅客，可向原訂購旅行社申請全額退費；或是轉移至 2021 年夏秋季獲准啟航的台灣母港航程。
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