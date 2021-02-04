NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

疫情嚴峻！外籍郵輪來台喊卡　公主、歌詩達延後開航

記者陳致宇／台北報導

2021-02-04 18:09:31｜2021-02-04 18:09:42

公主遊輪
▲因近期疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心展開秋冬防疫專案，包含公主遊輪、歌詩達郵輪等業者開航計畫喊卡。（圖／公主遊輪）
因台灣疫情控制得宜，不少外籍郵輪業者計畫來台開航，不過因近期疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心展開秋冬防疫專案，包含公主遊輪、歌詩達郵輪等業者開航計畫喊卡，公主遊輪表示，關確切航程將依憑主管機關指示，已支付訂金的旅客將可全額退費。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，包含公主遊輪、歌詩達郵輪等業者均已向航港局遞交營運計畫，預計在台灣重啟航線，不過因近期國內疫情嚴峻，目前申請案仍卡在航港局。
公主遊輪表示，為響應主管機關的政策，並以旅客、船員和旅行同業安全與健康作為最高指導原則，重新審慎評估 2021 年台灣母港規畫，將暫緩原定今年於基隆港出發的藍寶石公主號航程，有關確切航程將依憑主管機關指示規畫。
公主遊輪說，若已向旅行社支付預購金的旅客，可向原訂購旅行社申請全額退費；或是轉移至 2021 年夏秋季獲准啟航的台灣母港航程。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
80.33%19.67%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
45.03%54.97%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
42.5%57.5%
2021-02-02-2021-02-08

雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？

不會
81.48%18.52%
2021-02-03-2021-02-06
即時
推薦閱讀