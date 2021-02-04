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中職一軍賽事重返澄清湖　陳其邁宣布今年將有28場

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-02-04 18:09:39

高雄市長陳其邁與中華職棒聯盟會長蔡其昌共同宣布，今年中職28場賽事將在澄清湖球場舉行，在落實防疫前提下，歡迎民眾踴躍入場觀賽。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁（左）與中華職棒聯盟會長蔡其昌（右）共同宣布，今年中職28場賽事將在澄清湖球場舉行，在落實防疫前提下，歡迎民眾踴躍入場觀賽。（圖／高雄市政府提供）
高雄市政府積極與中職洽談賽事，市長陳其邁今（4）日與中華職棒會長蔡其昌前往澄清湖棒球場，檢視各區域空間改善狀況，包含草皮保養、選手訓練室內健身器材、貴賓室包廂、售票口改善作業及牛棚空調系統等，並宣布今年將安排28場中職一軍賽事在澄清湖棒球場舉行。
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陳其邁表示，澄清湖球場條件優良，硬體設施是全台最好的球場之一，且未來捷運黃線將經過此地，可藉由捷運聯合開發方式，吸引更多有興趣經營職棒的球團進駐，並活絡鳳山、鳥松地區整體的公共空間，提供更多商務休閒功能，高雄市政府已做好準備，迎接今年球季的新賽事，在落實防疫前提下，歡迎民眾踴躍入場觀賽。
▲高雄市長陳其邁揮棒小試身手。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁揮棒小試身手。（圖／高雄市政府提供）
中華職棒聯盟會長蔡其昌說，高雄市政府將聯盟所提建議，包括防撞設備、牛棚練習區空調、內野草皮及紅土覆蓋等問題，都已完整改善，而以聯盟發展棒球運動角度而言，他贊同高雄應該擁有自己的球隊，以喚起高雄人對棒球的熱情，這對整體未來棒球運動發展，也相當有益。
高市府運動發展局表示，高雄澄清湖棒球場，是全台灣首屈一指，符合國際標準的國際級棒球場，也是教育部體育署所評定之A級球場，在賽事辦理上，更是國內最重要的大型賽事舉辦場地，中職賽事重返澄清湖棒球場，賽事期間市府將規劃捷運站免費公車接駁，鼓勵搭乘大眾交通工具至球場觀賽，降低汽機車離場時的交通壅塞，並與主場球隊結合辦理周邊嘉年華活動，提供市民朋友及球迷看球賽前好去處。
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