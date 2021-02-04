泰國外送員超狂代步工具！網笑瘋：海陸訂單都能接

The China Post

報導，外送平台競爭激烈，大街小巷隨處都能看到騎機車外送員的身影，然而，現在騎機車外送已經不稀奇了。泰國有一名外送員「划船」外送，這名外送員的身影被網友拍下來放到網路上，一夕間爆紅，成為開拓外送員水上市場的先鋒。

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位在泰國曼谷東邊，車程約1小時的北柳府有一條邦帕空河(Bang Pakong River )。近日，一名泰國網友貼出數張Foodpanda外送員在邦帕空河「水上送貨」照片，被臉書網友瘋傳，這幅景象讓許多網友嘖嘖稱奇。

分享照片的網友 Pradit Saengdee在貼文中寫道：「Foodpanda現在提供水上外送服務了。」

▲近日，一名泰國網友貼出數張Foodpanda外送員在邦帕空河「水上送貨」照片，被臉書網友瘋傳，這幅景象讓許多網友嘖嘖稱奇。(圖|Pradit Saengdee臉書)

「北柳府Foodpanda外送員的專屬道具。騎機車已經過時了，大家划船吧！」 Pradit 說道，「他為外送服務開創先鋒。」

貼文一出引起網友紛紛留言表示，「他划船技術一定很好」、「太酷了」、「應該要穿救生衣」。

▲近日，一名泰國網友貼出數張Foodpanda外送員在邦帕空河「水上送貨」照片，被臉書網友瘋傳，這幅景象讓許多網友嘖嘖稱奇。(圖|Pradit Saengdee臉書)

2012年，外送平台Foodpanda以及德國Delivery Hero正式進軍曼谷提供外送服務。隨著平台服務持續擴張，去年，北柳府也成為外送服務新興市場。