男星「一彎腰走光」全場尖叫 陽帆：臉打馬賽克！
記者羅凌筠/綜合報導
2021-02-05 09:00:00
曹西平、王瑞霞在中視除夕特別節目《牛轉乾坤旺新春》闖關玩遊戲，為了夾住橘子兩人抱「緊」處理，褲頭差點掉下來，不小心露出「拉拉山大蜜桃」，現場女藝人看到都又羞又叫，孫協志還說這是「曹西平最犧牲的大作」，又累又犧牲色相，讓曹西平自己都說：「我應該抽2個紅包吧。」見證這一切的陽帆則說：「曹西平剛露了一點點，他希望打馬賽克，我覺得這樣也有道理，那就臉打馬賽克。」
眾星分成兩組，由王仁甫、許孟哲帶領「飢餓隊」PK白冰冰、陽帆的「冰冰隊」，白冰冰看見自己的隊友陣容忍不住抱怨：「年輕的都被你們領走，我這裡都老的。」藝人們一聽通通不服老跑到「飢餓隊」，只見曹西平還留在原地，馬上被虧：「他腳麻走不動啦。」在「你比我猜搶紅包」單元，為避免發出聲音，參賽者需吃著奶嘴比畫題目。只見白冰冰咬著奶嘴，現場瞬間變安靜，許孟哲忍不住直呼：「讓我們享受一下這片刻的寧靜。」孫協志也脫口：「感覺（耳朵）好舒服。」陽帆笑說：「下次錄影請冰冰姐都吃奶嘴好了。」為了拿紅包，「冰冰隊」雖不擅遊戲，但十分敬業，卯足全力玩遊戲，白冰冰塞著奶嘴講不出話又比不出來，手忙腳亂的模樣，讓陽帆在一旁笑到玩不下去。