NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

男星「一彎腰走光」全場尖叫　陽帆：臉打馬賽克！

記者羅凌筠/綜合報導

2021-02-05 09:00:00

▲曹西平除夕節目玩遊戲險走光。（圖／中視）
▲曹西平除夕節目玩遊戲險走光。（圖／中視）
曹西平、王瑞霞在中視除夕特別節目《牛轉乾坤旺新春》闖關玩遊戲，為了夾住橘子兩人抱「緊」處理，褲頭差點掉下來，不小心露出「拉拉山大蜜桃」，現場女藝人看到都又羞又叫，孫協志還說這是「曹西平最犧牲的大作」，又累又犧牲色相，讓曹西平自己都說：「我應該抽2個紅包吧。」見證這一切的陽帆則說：「曹西平剛露了一點點，他希望打馬賽克，我覺得這樣也有道理，那就臉打馬賽克。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王瑞霞（前排中）、曹西平（前排右）緊抱闖關。（圖／中視）
▲王瑞霞（前排中）、曹西平（前排右）緊抱闖關。（圖／中視）
眾星分成兩組，由王仁甫、許孟哲帶領「飢餓隊」PK白冰冰、陽帆的「冰冰隊」，白冰冰看見自己的隊友陣容忍不住抱怨：「年輕的都被你們領走，我這裡都老的。」藝人們一聽通通不服老跑到「飢餓隊」，只見曹西平還留在原地，馬上被虧：「他腳麻走不動啦。」
在「你比我猜搶紅包」單元，為避免發出聲音，參賽者需吃著奶嘴比畫題目。只見白冰冰咬著奶嘴，現場瞬間變安靜，許孟哲忍不住直呼：「讓我們享受一下這片刻的寧靜。」孫協志也脫口：「感覺（耳朵）好舒服。」陽帆笑說：「下次錄影請冰冰姐都吃奶嘴好了。」為了拿紅包，「冰冰隊」雖不擅遊戲，但十分敬業，卯足全力玩遊戲，白冰冰塞著奶嘴講不出話又比不出來，手忙腳亂的模樣，讓陽帆在一旁笑到玩不下去。
▲蔡小虎（左起）、陽帆、白冰冰、孫協志、王仁甫、許孟哲陪觀眾圍爐。（圖／中視）
▲蔡小虎（左起）、陽帆、白冰冰、孫協志、王仁甫、許孟哲陪觀眾圍爐。（圖／中視）
 
關鍵字

NOW民調中心

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
81.45%18.55%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
45.23%54.77%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
41.96%58.04%
2021-02-02-2021-02-08

雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？

不會
82.35%17.65%
2021-02-03-2021-02-06
即時
推薦閱讀