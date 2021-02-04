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快訊

快訊／陷性騷擾雞排妹疑雲　翁立友將首度露面說明

記者吳雨婕/台北報導

2021-02-04 18:35:56｜2021-02-04 18:51:28

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▲翁立友將開記者會說明性騷擾疑雲。（圖／NOWnews資料照）
雞排妹近來指控在主持尾牙時，遭到公司老闆、同場的男歌手翁立友性騷擾，雙方各說各話，而稍早翁立友方面也宣布將在明（4）日召開記者會說明事件始末。《NOWnews今日新聞》明將全程直播，掌握翁立友出面的第一手消息。
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雞排妹日前聲淚俱下控訴主持尾牙時遭翁立友襲臀，對此翁立友所屬的唱片公司豪記唱片，二度發聲明澄清，第二次的聲明更直接表明「已經委託事務所在做蒐證的階段，進入法律程序是非黑白一定會分曉。」翁立友本人也於昨（3）日在社群媒體上發表聲明，喊話支持雞排妹提告。
而今天稍早豪記唱片表示，翁立友近日備受紛擾事件，將打破沉默出面聲明，但由於相關事宜目前已進入司法程序，所以明天的記者會上不接受媒體提問。
▲翁立友笑說狗狗妞妞是他的「親密女友」。（圖／豪記唱片提供）
▲▼翁立友（上圖）捲入性騷擾雞排妹（下圖）的疑雲中。（圖／豪記唱片提供、NOWnews資料照）
▲雞排妹（左）、汪怡昕出席《和平歸來》記者會。（圖／記者林調遜攝）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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