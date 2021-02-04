快訊／陷性騷擾雞排妹疑雲　翁立友將首度露面說明

雞排妹近來指控在主持尾牙時，遭到公司老闆、同場的男歌手翁立友性騷擾，雙方各說各話，而稍早翁立友方面也宣布將在明（4）日召開記者會說明事件始末。

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雞排妹日前聲淚俱下控訴主持尾牙時遭翁立友襲臀，對此翁立友所屬的唱片公司豪記唱片，二度發聲明澄清，第二次的聲明更直接表明「已經委託事務所在做蒐證的階段，進入法律程序是非黑白一定會分曉。」翁立友本人也於昨（3）日在社群媒體上發表聲明，喊話支持雞排妹提告。

而今天稍早豪記唱片表示，翁立友近日備受紛擾事件，將打破沉默出面聲明，但由於相關事宜目前已進入司法程序，所以明天的記者會上不接受媒體提問。