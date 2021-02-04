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陌生大叔來訪！謝盈萱「私密衣物」忘記收　曝對方暖舉

娛樂中心/綜合報導

2021-02-04 18:42:31｜2021-02-04 19:00:50

▲謝盈萱出席金鐘55星光大道。（圖／ＮＯＷnews影像中心攝 , 2020.09.26）
▲陌生大叔來訪，謝盈萱曝對方暖舉。（圖／ＮＯＷnews影像中心攝 , 2020.09.26）

「劇場女神」謝盈萱演技精湛，曾拿下第55屆金馬獎影后，她今（4）日凌晨在臉書上透露，日前有一名陌生大叔突然來訪，很早就在台北一個人生活的她，平時在家不太會有訪客，坦言對響動的電鈴會有極大的焦慮，不過對方貼心的舉動，讓謝盈萱感到莫名的溫暖，決定發出長文致謝。

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謝盈萱表示自己不喜歡有未知的訪客，因為小時候大人總用恐嚇的方式，訴說獨身女子獨居在外的驚悚故事，讓她不時會有某個程度的被害妄想症，日前就有一名視覺年紀約莫50多歲的瓦斯大叔，到她家換瓦斯表，未料謝盈萱忘記將曬在陽台的私密衣物收起，而在她慌亂、故作鎮定的進入內心小劇場時，赫然發現對方的眼神刻意避開衣服的方向。

謝盈萱透露與大叔相處的過程中，對方沒有過問任何隱私，只有親切地告知瓦斯開關運作方式和生活知識，此外，當謝盈萱詢問是否需要幫忙拿扳手時，大叔仍然禮貌地說不用，卻又找不到適當的地方放置，「我伸手去拿，他猶豫一秒後才交給了我，當下我明白，他只是不想要讓扳手上的污漬弄髒我的手」。

「不知為何，我直覺想著他一定有個女兒，這樣的柔軟必然是有女兒的人，才能夠了解的」，謝盈萱和大叔道謝後，溫暖的感覺在她心中油然而生，「跟陽光一樣和煦的大叔，他大概不知道，自己為一篇獨居女子恐怖故事，寫上一場不一樣的開始，撫上一層可信且被深深理解的溫度，而那個溫度稍稍能夠融化一點什麼」。（編輯：侯家瑜） 

▲謝盈萱臉書全文。（圖／謝盈萱臉書）
▲謝盈萱臉書全文。（圖／謝盈萱臉書）
▲謝盈萱臉書全文。（圖／謝盈萱臉書）
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