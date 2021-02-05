直播／雞排妹指控性騷擾　翁立友首露面說明

雞排妹近來指控在主持尾牙時，遭到公司老闆、同場的男歌手翁立友性騷擾，雙方各說各話，事件宛如羅生門。翁立友則是於今（5）日下午2點召開記者會說明事件始末。《NOWnews今日新聞》將全程直播，掌握翁立友出面的第一手消息。臉書直播可

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雞排妹日前聲淚俱下控訴主持尾牙時遭翁立友襲臀，卻被質疑是炒作，之後更在臉書發文，提到：「從沒想過，被欺負了還得對抗惡意。把歌手的名字說出來，如果導致我在演藝圈會沒有工作，我不在乎，因為我說的，都是真實發生過的事情。」對此翁立友所屬的唱片公司豪記唱片，二度發聲明澄清，第二次的聲明更直接表明「已經委託事務所在做蒐證的階段 ， 進入法律程序是非黑白一定會分曉。」

而翁立友本人也於3日在社群媒體上發表聲明，喊話支持雞排妹提告。同門師弟妹謝金晶、陳隨意、謝宜君、向蕙玲日前出席活動，口徑一致的替師兄翁立友背書，強調翁立友為人有目共睹，「我們百分之百相信他。」對於他陷入性騷擾疑雲，皆表示很不捨。