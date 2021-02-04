中職／蔡其昌拜訪4隊春訓 要當中華隊後勤總司令
記者吳政紘/綜合報導
2021-02-04 18:43:45
剛上任中華職棒大聯盟新會長職務的立法院副院長蔡其昌，今（4）日特別與楊清瓏秘書長、王惠民副秘書長、張展榮裁判長南下訪視五支球團春訓狀況，也提前向各隊教練、球員們拜早年，並致贈加菜金慰勞球隊。
運動家育樂董事長廖了以、嘉義縣長翁章梁也分別至斗六棒球場、嘉義縣棒球場迎接。蔡其昌會長表示，春訓期間特別來球場聽聽教練與球員的意見，了解一下大家的需求，聯盟會全力來協助，期盼各隊在新賽季能夠打出精彩的比賽。蔡會長首先抵達雲林縣斗六棒球場探班味全龍隊春訓，在味全龍董事長徐文芳、任中傑領隊陪同下，訪視斗六棒球場的訓練環境，會長鼓勵味全龍教練、球員，期盼在新的賽季可以打出競爭力！緊接著，蔡會長又前往嘉義市立棒球場探班富邦悍將，在沈鈺傑副領隊、洪一中總教練陪同下，蔡會長與洪總針對富邦訓練環境交換意見，並告知六搶一資格賽目前聯盟辦理的進度，承諾全力擔任「中華隊後勤總司令」。蔡會長最後來到嘉義縣立棒球場，關心樂天桃猿的練習狀況，在副董事長渡邉崇、總經理川田喜則、領隊浦韋青陪同下，嘉義縣長翁章梁也親自到場迎接。蔡其昌會長代表聯盟向翁縣長爭取各項嘉義縣球場補強事宜，翁縣長也豪爽允諾全力支持。蔡會長鼓勵樂天繼續在台灣深耕職棒，相信未來的職棒環境會越來越好！春訓探班後，蔡其昌會長繼續前往高雄市了解澄清湖棒球場的現況。在高雄市長陳其邁、副市長史哲等人陪同下，實地會勘球場草皮、室內牛棚區等設施的改善成果，蔡其昌會長表示，相信高雄已經做好準備要迎接新賽事。同時，蔡會長也正式對外公布今年聯盟安排28場比賽在澄清湖球場進行，要高雄球迷放心。會長表示，聯盟以例行賽如期開打、開放球迷進場為目標，將持續與中央疫情指揮中心保持緊密聯繫，一切配合指揮中心的各項防疫措施。蔡會長今（4）日至斗六棒球場、嘉義縣立棒球場及嘉義市立棒球場，分別探訪味全龍、樂天桃猿及富邦悍將。明（5）日將繼續前往高雄市國慶青埔球場探訪統一獅與屏東中信園區的中信兄弟。