懶人報／雞排妹控性騷擾等道歉　男星遭爆開趴吸毒

雞排妹等翁立友道歉 被逼問證據怒了：輕生還是有人不信

我是廣告 請繼續往下閱讀

雞排妹（鄭家純）主持尾牙遭性騷擾，矛頭指向形象良好的金曲歌王翁立友，掀起網路兩派論戰，雞排妹今（3日）下午2點出席《國際橋牌社》外傳《和平歸來》記者會，透露等了翁立友道歉2天，對方什麼表示都沒有，讓她心寒：「我不是為了這件事獲得什麼好處，新聞我一點都不缺，我出道這七八年到底誰需要誰？就算我在演藝圈沒工作，你們不報導我，我也無所謂。」

吳思賢開趴友人爆用「水車」 尿檢、毛髮檢測報告曝光

新一代男神吳思賢（小樂）近來回歸樂壇，推出單曲，而近日他被爆料與朋友開趴時，其中一位友人竟使用俗稱「水車」的毒品吸食器，引起軒然大波，對此他的經紀人提供驗尿報告、毛髮檢測報告證明吳思賢沒有染毒。

▲吳思賢遭爆開趴吸毒。（圖／吳思賢臉書）

新戀情曝光！韋禮安街頭又吻又抱長髮女

今年33歲的歌手韋禮安去年4月在新歌搶聽會上，自爆與交往11年的氣象主播女友黃靖涵分手，感情世界一直是外界關注的焦點，而在今（3）日他被爆出與長髮妹約會，新戀情疑似曝光。對於新戀情疑似曝光，韋禮安所屬的耀聲音樂僅表示：「謝謝大家的關心跟祝福，也請給他們一點交友空間。」

▲韋禮安遭爆新戀情。（圖／耀聲音樂提供）

親暱同框「納粹軍官」被罵翻 GFRIEND隊長緊急撤照道歉

南韓女團GFRIEND隊長Sowon日前因在IG上曬出一張與軍官蠟像的同框照而備受關注，事實上，該蠟像位於南韓一家咖啡館，是納粹軍官的形象，照片曝光後飽受撻伐，事後Sowon趕緊將貼文刪除，表示並不知情，也為自己的疏忽道歉。