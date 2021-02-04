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懶人報／雞排妹控性騷擾等道歉　男星遭爆開趴吸毒

文/懶人報

2021-02-04 18:57:49｜2021-02-04 19:06:46

▲雞排妹（左）、汪怡昕出席《和平歸來》記者會。（圖／記者林調遜攝）
▲雞排妹指控翁立友性騷擾。（圖／記者林調遜攝）

雞排妹等翁立友道歉　被逼問證據怒了：輕生還是有人不信 

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雞排妹（鄭家純）主持尾牙遭性騷擾，矛頭指向形象良好的金曲歌王翁立友，掀起網路兩派論戰，雞排妹今（3日）下午2點出席《國際橋牌社》外傳《和平歸來》記者會，透露等了翁立友道歉2天，對方什麼表示都沒有，讓她心寒：「我不是為了這件事獲得什麼好處，新聞我一點都不缺，我出道這七八年到底誰需要誰？就算我在演藝圈沒工作，你們不報導我，我也無所謂。」 

吳思賢開趴友人爆用「水車」　尿檢、毛髮檢測報告曝光 

新一代男神吳思賢（小樂）近來回歸樂壇，推出單曲，而近日他被爆料與朋友開趴時，其中一位友人竟使用俗稱「水車」的毒品吸食器，引起軒然大波，對此他的經紀人提供驗尿報告、毛髮檢測報告證明吳思賢沒有染毒

▲吳思賢發出聲明，澄清自己沒有染毒。（圖／翻攝吳思賢臉書）
▲吳思賢遭爆開趴吸毒。（圖／吳思賢臉書）
新戀情曝光！韋禮安街頭又吻又抱長髮女 

今年33歲的歌手韋禮安去年4月在新歌搶聽會上，自爆與交往11年的氣象主播女友黃靖涵分手，感情世界一直是外界關注的焦點，而在今（3）日他被爆出與長髮妹約會，新戀情疑似曝光。對於新戀情疑似曝光，韋禮安所屬的耀聲音樂僅表示：「謝謝大家的關心跟祝福，也請給他們一點交友空間。」

▲韋禮安打造全新求婚助攻曲〈請你嫁給我〉。（圖／耀聲音樂提供）
▲韋禮安遭爆新戀情。（圖／耀聲音樂提供）
 親暱同框「納粹軍官」被罵翻　GFRIEND隊長緊急撤照道歉 

南韓女團GFRIEND隊長Sowon日前因在IG上曬出一張與軍官蠟像的同框照而備受關注，事實上，該蠟像位於南韓一家咖啡館，是納粹軍官的形象，照片曝光後飽受撻伐，事後Sowon趕緊將貼文刪除，表示並不知情，也為自己的疏忽道歉。

▲同框納粹軍官惹議，
▲GFRIEND隊長Sowon同框納粹軍官惹議。（圖／Sowon IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995


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雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？

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