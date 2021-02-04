Google板橋全新辦公園區開幕 賴清德侯友宜同框
記者陳志仁/新北報導
2021-02-04 19:13:58
副總統賴清德、美國在臺協會臺北辦事處處長酈英傑(William Brent Christensen)、新北市長侯友宜及經濟部次長林全能等人，今(4)日出席「Google板橋全新辦公園區開幕活動」；賴清德感謝Google加碼投資台灣！侯友宜則說，未來新北市願意與Google一起努力。
賴清德指出， Google加碼投資台灣，代表相信台灣、深耕台灣，協助台灣振興經濟及產業轉型升級，也將協助台灣邁向智慧國家的目標；另外，Google跟行政院政務委員唐鳳攜手，協助中央流行疫情指揮中心建立「即時口罩地圖」，也與教育部、經濟部合作，讓企業可以用遠距辦公、讓學校可以用遠距上學，在台灣的防疫工作裡面，都扮演非常重要的角色。侯友宜表示，Google是全球最重要的軟體公司之一，而新北市有2萬多間工廠提供強大的硬體支援，Google在遠東通訊園區設立新辦公室，不僅能帶動新北上下游產業發展，進而打造新北的AI及雲端聚落，帶來更多的土地開發與就業機會，也讓新北市更邁進國際大城的格局；Google來就是新北的大事，未來第二期的工程，也會在法規及技術面全力協助支援。Google亞太區政府事務及公共政策副總裁歐希爾斯(Ted Osius)大使在閉幕致詞時，肯定侯友宜所做努力，將新北市打造為AI及雲端服務產業聚落，也感謝侯友宜發揮善意及領導力，將Google視為合作夥伴；此外，Google也特別安排貴賓參訪平時不對外開放的Nest實驗室，體驗了Google Nest等智慧設備打造的物聯網家庭展示空間。
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