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蔡英文視導部隊巧與「少康」同框　下達新年任務命令　

記者呂炯昌／綜合報導

2021-02-04 20:43:56｜2021-02-04 20:47:37

▲蔡英文總統前往高雄地區視導部隊，所視導的564旅又稱為「少康部隊」，巧妙形成與「少康」字樣同框。（圖／總統府提供）
▲蔡英文總統前往高雄地區視導部隊，所視導的564旅又稱為「少康部隊」，巧妙形成與「少康」字樣同框。（圖／總統府提供）
中廣董事長趙少康近來重回國民黨成為熱門新聞議題。巧合的是，蔡英文總統今（4）日前往高雄地區視導部隊，由於所視導的564旅又稱為「少康部隊」，巧妙形成與「少康」字樣同框的奇特場景。
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在國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、陸軍司令陳寶餘、空軍司令熊厚基、第四作戰區指揮官傅正誠、防空部指揮官劉峯瑜等人陪同下，蔡英文首先抵達「陸軍步兵第117旅」，聽取任務簡報，並視導刺槍術、戰傷救護及步槍射擊等戰訓實況演練；接著至「空軍防空暨飛彈第612營第1連」，聽取裝備介紹及視導操作演練。
隨後，蔡英文前往「陸軍裝甲第564旅」，實地瞭解官兵生活設施環境，包括官兵宿舍、社團及公益活動等情形，以及視導擒拿術演練與戰備部隊任務訓練。蔡英文也頒發加菜金予部隊，慰勉部隊官兵執行任務之辛勞，並與重要幹部及官兵代表會餐。最後，她下達一個新年任務，留守的官兵，務必打電話回家，跟家人拜年；能夠休假的官兵，一定要回家好好陪伴家人過年。祝福大家新年快樂，也希望各位能代我向家人轉達這份祝福，感謝他們對國軍的支持。
陸軍裝甲第564旅前身為陸軍裝甲第一師，編配在陸軍第八軍團指揮部。部隊名稱「少康部隊」取「少康中興」之義。蔡英文向部隊官兵頒發加菜金時，因而巧合與「少康」字樣同框。
蔡英文視導564旅社團活動時，564旅烘焙社也展出烘焙成果，包括以部隊代號為名的「少康大餅」。由於早期部隊資源有限，為接待外賓及地方仕紳，部隊中老士官長會將軍中現有的麵粉、鹽、油等簡易食材，製作成糕點以饗賓客，並以部隊代號「少康」命名，因而聞名。
與一般市面上販售的「山東大餅」不同，「少康大餅」外皮香酥、口感鬆軟而多層次，伴隨淡淡的蔥花香，食用之後口齒留香，頗受官兵好評。不過，因製作需長時間等待發酵及煎製，平時由負責傳承的烘焙社官兵手作，所以564旅官兵只有在社團活動隔天的餐桌上，才能一飽口福。去(2020)年國防部春節加強戰備媒體邀訪中，首度向媒體公開展示「少康大餅」成果。
▲陸軍564旅社團烘焙成果，最左方為著名的少康大餅。(圖／總統府提供)
▲陸軍564旅烘焙社成果展示，最左方為著名的少康大餅。(圖／軍聞社提供)
 
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