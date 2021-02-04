蔡英文視導部隊巧與「少康」同框　下達新年任務命令　

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以部隊代號為名的「少康大餅」。由於早期部隊資源有限，為接待外賓及地方仕紳，部隊中老士官長會將軍中現有的麵粉、鹽、油等簡易食材，製作成糕點以饗賓客，並以部隊代號「少康」命名，因而聞名。

與一般市面上販售的「山東大餅」不同，「少康大餅」外皮香酥、口感鬆軟而多層次，伴隨淡淡的蔥花香，食用之後口齒留香，頗受官兵好評。不過，因製作需長時間等待發酵及煎製，平時由負責傳承的烘焙社官兵手作，所以564旅官兵只有在社團活動隔天的餐桌上，才能一飽口福。去(2020)年國防部春節加強戰備媒體邀訪中，首度向媒體公開展示「少康大餅」成果。