蔡英文下達「新年任務」 休假官兵要回家陪家人過年
記者郭凱杰／高雄報導
2021-02-04 23:18:03
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蔡英文總統今天先後前往高雄視導「陸軍步兵第117旅」、「空軍防空暨飛彈第612營第1連」及「陸軍裝甲第564旅」，感謝國軍守護國防安全的貢獻與付出，成就國人如常生活，也肯定國軍利用公餘時間熱心公益，為社會安全網帶來正向循環。總統首先抵達「陸軍步兵第117旅」，聽取任務簡報，並視導刺槍術、戰傷救護及步槍射擊等戰訓實況演練；接著至「空軍防空暨飛彈第612營第1連」，聽取裝備介紹及視導操作演練。隨後，總統前往「陸軍裝甲第564旅」，實地瞭解官兵生活設施環境，包括宿舍、社團及公益活動等情形，以及視導擒拿術演練及戰備部隊任務訓練。蔡英文肯定564旅的國軍同仁，除了做好繁忙的勤務外，還與公益組織共同行善，她說，對社會安全網帶來正向循環的意義。蔡英文也指出，守護國家照顧國人是中華民國國軍最重要的使命。她認為，564旅的善行，國人都有看到，也會給國軍更大的支持，希望大家繼續保持熱心公益的精神，一起讓國家更好。在此同時，蔡英文也給國軍下達新年的任務，她要求留守的官兵務必打電話回家跟家人拜年；能休假的也一定要回家好好陪伴家人過年，她也希望國軍官兵代她向家人轉達這份祝福，感謝他們對國軍的支持。「因為有國軍的守護，國人才能國防安全好過年。」今天的視導行程包括國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、陸軍司令陳寶餘、空軍司令熊厚基、第四作戰區指揮官傅正誠、防空部指揮官劉峯瑜等均前往陪同。
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